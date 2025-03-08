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婦兒盟提人工生殖、性別友善廁所等5項婦女權益警訊

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
全國婦兒團體聯盟今舉辦記者會，呼籲關注婦女權益，從人工生殖、孕婦死亡率、性病防治、勞動參與、如廁權等5面向提出警訊。記者李青縈／攝影
全國婦兒團體聯盟今舉辦記者會，呼籲關注婦女權益，從人工生殖、孕婦死亡率、性病防治、勞動參與、如廁權等5面向提出警訊。記者李青縈／攝影

今日為國際婦女節，全國婦兒團體聯盟今舉辦記者會，呼籲關注婦女權益，從人工生殖、孕婦死亡率、性病防治、勞動參與、如廁權等5面向提出警訊。台灣家長守護婦幼權益協會魏書珮指出，近日政府討論事後避孕藥是否開放民眾自行去藥局購買，跟現在教育推行的保險套性病防治跟避孕措施背道而馳。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛指出，人工生殖雖然對無法懷孕的婦女帶來希望，但卻可能帶來風險，應該避免使用賀爾蒙藥物，並且有較高的風險罹患子癇前症及癌症。國健署在2021年擴大補助人工生殖，但也讓治療周期活產率從18.8%，下降到17.1%。

第二，台灣懷孕婦女關懷協會秘書長林朝興指出，我國孕產婦死亡率高於OECD（經濟合作暨發展組織）國家，2022年每10萬人12.95人死亡、2023年每10萬人8.82人死亡，跟日本的4.3人。他呼籲，政府建立個案管理制度，並且細究孕婦死亡原因，已達到預防效果。

第三，魏書珮指出，近年10至19歲青少女性病感染率上升，梅毒10年增加53倍、淋病增加9倍。然而，近期政府討論是否將「事後避孕藥」從處方藥改為指示用藥，讓民眾可以到藥局購買，和現在教育推動保險套預防性病、避孕等措施矛盾，等同讓青少年誤以為不戴保險套沒關係，可以用買事後避孕藥解決。

第四，台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美說，社會常把勞動參與率當作性別平權指標，卻沒有把「家務勞動」納入其中；以有配偶或同居伴侶婦女平均每日照顧時間4.41小時，為其配偶或同居伴侶的3倍。呼籲政府推動職場彈性工時，並且加強推動男性投入家務育兒。

第五，魏書珮表示，目前政府力推「性別友善廁所」，但卻沒有檢視安全性，從去年起發生多起偷拍事件，並且有專家表示性別廁所多數受從女廁改建，壓縮女性如廁空間；女性如廁時間是男性兩倍，應該增加女廁數量。

保險套 死亡率 避孕

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