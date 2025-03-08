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更換供電設施要花900萬 新北果菜公司：省不多電費就不換
物價齊漲，電費也在其中，新北果菜公司去年提供144萬度太陽能供電賣給台電，但收到電費帳單也是苦哈哈，果菜公司指出，更換所有冷藏庫供電設備需近900萬成本，若算出省下金額不高，還不如保持原狀。
新北有板橋及三重2處果菜市場，總計有13個大冷藏庫、15個小冷藏庫。新北果菜公司總經理江惠貞表示，若今年再調漲6%，就再增加400萬電費，成本可觀。近期有參考北農經驗「農業用電」模式，冷藏庫可以有用電優惠，已找電工技師初估，也有找農糧署節電輔導小組的專家看過，發現光改供電設備，就要近900萬成本。
江惠貞坦言，這2天在請總務計算改設備後，估算冷藏庫能省多少電費，還有請電力技師計算一年用電量約多少，去估算價格，假設一年只省20萬元，「那就不做了，不要台電優惠價格」，要投入大量成本才有這樣的優惠，沒辦法做，不如保持原狀。
江惠貞表示，現在也在找其他方法，除了行政部門跟部分攤商外，已經全面換裝LED燈泡，已達8成，也鼓勵員工養成節約用電的習慣，除非是緊急事務，不然下午4點就準時下班，眼見夏天快到了，再開個冷氣，「真的是往身上拔毛」，員工們聽完也能理解，電費價格高，跟以前1度3元差很多，這是不得已的措施，但減少的電費也有限。
新北果菜公司統計近2年電費，2023年三重場電費431萬元，板橋場904萬元，2024年三重場電費501萬元，板橋場951萬元。新北果菜公司表示， 2024年就已開始節電，板橋場用電度數就少了30萬度，也有更換冷藏庫老舊零件，清潔設備提升功率，但去年4月起調漲電費，電費數字還是高。
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