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今年航海人員測驗登場 總報考數及女性報考數均創新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
航港局長葉協隆視察考場。圖／航港局提供
航港局長葉協隆視察考場。圖／航港局提供

今年第一次航海人員測驗於今、明2日在華夏科技大學及正修科技大學同步舉行，共有905名考生報考，報考人數創新高，此外，此次報考的女性人數占12.63%，其中一等船副的女性比例更達21.05%，均創近5年來的新高。今將進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考344人，到考人數313人，到考率90.99%。

交通部航港局表示，歷次航海人員測驗均吸引許多海事院校航輪科系同學報考，此次報考的女性人數占12.63%，其中一等船副的女性比例更達21.05%，雙雙創近5年來的新高。此次測驗預計4月8日榜示，考畢試題及答案將於3月10日在航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗系統公布。

航港局提醒，為確保測驗期間試場秩序，考生應避免攜帶手機進場。如必須攜帶，須交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置。若測驗期間遇有感地震，考生應依監場人員指示進行掩蔽或疏散，以確保自身安全。

地震 科系 航港局

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