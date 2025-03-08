超強！這間公司找出「耗電怪物」…年省近400萬元電費

電價上漲，影響百工百業，台北漁產公司計算，電費衝擊恐增加478萬元，為此，節能成了最大課題。漁產公司表示，透過專家抓出耗電怪物，再以用電離峰時作業，前後兩座廠省近3到400多萬元，同時拓展銷路開源，達到損益兩平，其目的也不外乎是避免影響物價，苦了消費者。

「最大耗電量是冷凍庫。」鄭世維說，2024年因啟用新建冷凍庫，面積比舊凍庫大，約增加70多坪，造成兩市場總合度數比2023年增加69萬餘度，約增加11.63%；電費卻較2023年增加487萬元，約增加26%，遠高於度數比例。

鄭世維說，去年8月到9月間，就請電力相關專業人員大盤點，第一步驟就是除霜作業，以往一天需要6次、每次20分鐘的除霜作業，經過評估分析後改為一天4次，再者就是哪個時段進行作業，就要去了解台電的用電離尖峰。

鄭世維說，用電的尖峰時段為下午4點到早上10點，次要為早上8點到下午4點，離峰時段則是晚上10點到清晨6點，因此大量用電的除霜，就要避開尖峰時段。

鄭世維換算，光是一個廠區，一天可以省800到1000度、一個月3萬度、一年就省下約36萬度；若以台電平均一度4到5元來計算，省下了1、2百萬元，「兩個廠區（萬華、濱江市場）就足足省下3、4百萬元。」

次要的耗電量則是辦公室，鄭世維說，舊有的燈管透過中央、地方政府的節能汰換補助，全面換新，考量目前中繼市場辦公室為鐵皮屋搭建，到了夏天定頻式冷氣耗能高，所以也計畫全面更改為省電的變頻式。

鄭世維說，原先計畫是逐步汰換，「但是再仔細計算，全面更新的費用約4年就能回本，而新的市場也要蓋約6到8年，所以利用廠區省下的1、2百萬，直接全面更新，屆時變頻冷氣若還沒使用，也能繼續到新的辦公室使用。」

同時，鄭世維也規畫未來也要逐步汰換除熱系統，並且在冷凍庫裝設分離式電表。他說，目前承銷人租賃凍庫是以每坪計算，但發現到了夏天，有些會當作冷氣房吹，要落實節能是要大家一起節電，因此會先訂定基本電價，若超出就會收取電費。

節流下足了功夫，開源更是絞盡腦汁去拓展通路。鄭世維直言，「真的是靠天吃飯。」去年碰到大地震、颱風休市、長達3個月的伏季休漁期，漁獲減少了800多公噸，為此，員工拓展公司行號、禮盒，甚至是利用節日直接下鄉到各里進行銷售列車，「去年的盈餘就比前一年多5、6百萬元。」

鄭世維說，在面對新建市場費用、支應未來設備，漁產公司必須提撥特別公積金，透過節電的節流、營業拓展的開源，公司在發放股東股息、特別公積金及中央營所稅等，不需要再從以往的累積盈餘提撥給員工福利，甚至還有盈餘。