月蘭獎百萬獎學金伸援手 26位學童迎向未來

王月蘭慈善基金會8日於台北市議會禮堂舉辦第六屆月蘭獎頒獎典禮暨傳愛音樂會，表揚26位品德優秀、足堪表率的學童。基金會邀請來自台東縣新生國小、嘉義縣沄水國小、宜蘭縣順安國小和金門縣卓環國小等四校的學生上台演奏。

王月蘭慈善基金會由宏仁集團總裁王文洋為紀念大媽王月蘭所創立，致力於偏鄉教育及弱勢家庭的關懷與照護，並攜手各地政府機關，透過捐款助養榮民遺孤、設立「月蘭獎」，鼓勵孩子無懼困境，在學習的道路上勇敢追夢，開創更寬廣的人生舞台。

王文洋表示，教育不僅是知識的傳遞，更是改變人生的希望。許多孩子因家庭環境限制，難以獲得平等的學習機會，使求學之路充滿挑戰與艱辛。唯有當他們擁有足夠的學習資源，才能勇敢追夢，實現自我價值，也讓世界因他們的成長而更加美好。

英國品牌Grace Han創辦人暨王永慶先生教育基金會董事王思涵表示，能夠將自身品牌與基金會結合，共同推動慈善活動，讓這份努力更具深遠意義，她始終相信，當愛與熱情交織，便能為社會帶來更多溫暖與力量，未來，她期待能持續攜手合作，為公益事業貢獻心力，幫助更多需要的人。

獲獎人之一嘉義市育人國小的汪佑叡，從小因後尿道瓣膜阻塞導致腎臟與膀胱功能受損，需依賴造口手術維生，並長期面臨泌尿道感染與導尿的挑戰。然而，他始終樂觀進取，憑藉堅韌精神在競技疊杯運動中嶄露頭角，展現卓越的協調能力與團隊精神，不僅成為國家代表，更連續參加2022至2024年亞洲盃與世界盃，勇奪多面獎牌，實現國手夢想。

參賽過程中，他需面對造口護理的特殊需求，在比賽間隙抽空消毒導尿，避免感染，甚至因比賽延長曾發生尿液失控的突發狀況。儘管如此，他仍堅持調整策略，不被挫折擊倒，展現迎難而上的精神。

每次出賽，他的行李箱裡裝的不只是比賽用品，還有導尿工具與消毒用品。相比其他孩子，他的旅途充滿挑戰，卻從不退縮。他感謝家人、師長與同學的支持，並期許自己持續突破，勇敢追夢。

新北市鷺江國小吳紡頤在舞蹈舞台上展現自我。 王月蘭慈善基金會/提供 來自新北市鷺江國小的吳紡頤，自小熱愛舞蹈，起初因姊姊學習舞蹈而接觸，沒想到這份熱情成為她生命中不可或缺的一部分。然而，COVID-19疫情影響家庭經濟，父親收入大減，母親獨力支撐家計，甚至無力負擔學費，讓紡頤不得不面對暫停學舞的可能。

看著母親的辛勞，她選擇珍惜資源、努力學習，不讓困難阻礙前進的腳步。舞蹈老師理解她的處境，允許延遲學費支付，讓她得以繼續在舞台上發光。紡頤憑藉堅持與努力，從初級生晉升至菁英組，在賽場上累積自信，即便遭遇挫折，也能堅信自己的能力，勇敢迎接挑戰。

高雄市大東國小劉曉君不讓病痛阻礙前行的步伐。 王月蘭慈善基金會/提供 來自高雄市大東國小的劉曉君，出生僅11天便因先天性心臟病接受緊急手術，展開與病魔奮戰的旅程。由於心臟功能異常，她時常感到疲憊，無法像同齡孩子奔跑嬉戲，只能透過輕度散步鍛鍊體力。然而，她始終樂觀堅強，不讓病痛阻礙前行的步伐。

國小時，她歷經兩次心臟矯正手術，雖改善健康狀況，但也伴隨漫長的治療歷程。疫情期間，因免疫力低下，她被迫在家自學，學習之路比他人更加艱辛。然而，她始終懷抱感恩，珍惜師長的關懷與支持，並將這份鼓勵化為前進的動力。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，除了月蘭獎之外，「傳愛教室」也是基金會近年推動的重點，每年捐贈各種樂器予全台偏鄉小學，積極推動學童的音樂教育，讓孩子們透過音樂探索自我、培養才華，並在舞台上綻放自信光彩。今年登台表演的四所學校皆為「傳愛教室」的受贈單位，看著孩子們握著樂器、專注演奏的模樣，展現出學習的成果與對音樂的熱愛。