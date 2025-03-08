明起回暖 下周一起3天飆30度高溫 後期鋒面不排除雷雨

天氣逐漸好轉，可望回暖。中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天白天仍然偏涼，氣溫和昨天相比稍微回升一點，明天大陸冷氣團減弱，明天起至下周三溫度一天比一天還要高，下次天氣有比較大的變化會是下周四之後，將有一些鋒面通過，天氣變得比較不穩定。

曾昭誠表示，昨天影響台灣的華南雲雨區，目前已經慢慢離開台灣，今天降雨比較趨緩一些，但是桃園以北、東半部仍有降雨機會，其他地方見到陽光機率高。

未來1周天氣預測，曾昭誠表示，今晚到明天台灣北方高壓逐漸出海，東北風慢慢減弱，今晚開始台灣附近風場轉向偏東風，溫度稍稍回升。明天至下周三台灣附近都是偏東到東南風環境，溫度會愈來愈回升。尤其在下一波鋒面來臨之前，台灣附近相當溫暖，一直到下周四過後，天氣變得不穩定、降雨機率提高。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今天仍然受大陸冷氣團影響，整體溫度比較低一些，北部白天只有18至20度左右，清晨只有14度上下。中南部今天可見陽光，溫度20度以上，部分地區接近25度。明天北部和宜蘭溫度明顯回升，全台回到20度以上，中南部溫度更高、可能超過25度以上。

曾昭誠表示，下周一至下周三，因為偏東風甚至偏南風影響的天氣，各地清晨稍微偏涼、17至18度左右，白天至少25度以上，南部地區甚至可以接近30度左右，全台各地相對比較溫暖的天氣。

下周四過後，鋒面接近，曾昭誠表示，有些降雨，北部和宜蘭首先受到降雨的影響，其他各地溫度也會稍微降低。但是更明顯的冷空氣，要到下個周末才會影響台灣。

降雨趨勢，曾昭誠表示，周末迎風面仍然有雨，桃園以北和宜蘭有些降雨機會。下周一到下周二水氣慢慢減少，但要留意台灣北方有中層水氣通過，所以北部和東半部、中部山區可能不時有些降雨，但是降雨量質不是太多。下周四、下周五鋒面開始接近，降雨量質比較多一些，可能有比較明顯雨勢發生，主要是中部以北、中部山區、北部和東半部有比較明顯的降雨機率提高情形。

曾昭誠表示，迎風面仍有雨，下周北東受到水氣影響偶爾下雨情形。明天起逐漸回暖，回暖期間留意低雲和局部霧，特別是明天清晨北部地區、下周一至下周三台南以北和馬祖、下周三金門，容易有霧，交通往返或行車用路留意相關資訊。

曾昭誠說，下周四有一波鋒面很接近台灣，也可能影響台灣，下周四至下周五降雨明顯，也可能有明顯的對流降雨通過，不排除有短延時強降雨或雷擊、強陣風情形。