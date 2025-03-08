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18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人，本報資料照片
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人，本報資料照片

18歲少女因私密處皰疹就醫，沒想到竟發現皰疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多重性病，但她自己完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀。醫師指出，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒，但血液檢測仍會顯示過去的感染紀錄。

開業泌尿科醫師顧芳瑜曾收治一名因私密處潰瘍且傷口疼痛就醫的18歲少女，經詢問接觸史後，建議進行性病篩檢，結果意外發現「多重感染」，包括皰疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多種病原體。其中，梅毒檢測結果顯示TPPA陽性，代表她曾感染過梅毒，這讓少女震驚不已，因為她完全沒有印象曾出現任何症狀。

顧芳瑜表示，這名少女原本只是想治療私密處皰疹，沒想到進一步檢查後，發現她不僅感染多種性病，甚至過去曾得過梅毒卻渾然不知。她的梅毒篩檢報告顯示梅毒螺旋體抗體（TPPA）為陽性，而快速血漿反應素試驗（RPR）為陰性，這讓她一度誤以為自己「現在感染了梅毒」。實際上，TPPA陽性代表她過去曾感染梅毒，而RPR陰性則顯示目前已無活躍感染，可能是在不知情的情況下自行痊癒。

顧芳瑜說，梅毒向來被稱為「偉大的模仿者」，初期症狀不明顯，容易被忽略，早期的紅疹甚至可能被誤認為過敏反應，導致許多患者在看到TPPA陽性時感到驚訝或難以接受。呼籲曾有不安全性行為者，應定期篩檢，以確保自身與伴侶的健康。

顧芳瑜進一步解釋，第一期梅毒可能僅表現為無痛性潰瘍（硬性下疳），通常出現在生殖器，因為不痛，許多患者根本不以為意，且數周後潰瘍可能自動癒合；第二期則可能出現手掌、腳底或身上的紅疹，但由於這些紅疹會自行消退，患者常誤以為是普通過敏或蚊蟲叮咬所致；還有部分患者若曾服用四環黴素，如多喜黴素（Doxycycline）治療痘痘，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒，但血液檢測仍會顯示過去的感染紀錄。

除了梅毒，該名患者還同時感染HPV，且檢測結果顯示她體內帶有多種高風險病毒型別。顧芳瑜說，HPV與子宮頸癌、菜花（生殖器疣）密切相關，儘管部分感染者能靠自身免疫系統清除病毒，仍建議高風險族群接種HPV疫苗，以降低未來發病風險。至於最初讓少女就醫的「生殖器皰疹」，則是一種反覆發作的性病，雖然無法根治，但可透過抗病毒藥物緩解症狀並降低傳染風險。

顧芳瑜提醒，許多性病在早期可能毫無症狀，或症狀輕微到容易被忽略，因此沒有明顯不適並不代表未受感染。建議有性行為的民眾定期進行性病篩檢，尤其是有多重性伴侶或曾發生不安全性行為者，更應該每3至6個月篩檢一次，以確保自身與伴侶的健康。

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