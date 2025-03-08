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前台大醫揭手搖飲半糖「不是5分糖」！網友驚訝：都點錯了
台灣人愛喝手搖飲，隨處可見飲料店，不少民眾都會刻意減少添加的糖量。對此，台大醫院前兒科醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，手搖飲的半糖是口感上的甜度減半，其實不是5分糖。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
蒼藍鴿在YouTube頻道表示，手搖飲中的「半糖」，是口感上的甜度減半，實際含糖量大約是7分糖、微糖實際上是5分糖、1分糖實際上是3分糖。他也提醒民眾，手搖飲即使指定甜度，含糖量還是會比想像中高出不少，體態管理者最好要特別注意。
貼文一出後，多數網友都驚呼，紛紛表示「原來是這樣，還以為半糖是真的砍一半」、「我都以為1分糖很少，看來以後只能改喝無糖了」、「乾脆以後都賣無糖，櫃檯放一罐糖漿，要幾分甜自己加」、「還好，我都喝無糖茶」、「還好我都是喝全糖，不用擔心這個問題」、「奇怪的知識增加了」。
此外，也有不少在飲料店上班的網友指出「要看飲料店，五X嵐就是真的減半，用糖機按糖出來的就不是」、「我以前打工的飲料店，半糖真的就是糖量砍半」、「之前爆紅的檸檬飲料也是加糖加爆，一杯就4、50克的樣子，菜單上幾分糖其實是口感甜度，消費者根本不知道實際加了多少」、「檸檬類飲料為了壓下酸味，除了原本的甜度以外，還會額外加糖」。
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