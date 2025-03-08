周末回暖好天氣到下周三 將有兩波鋒面接力這天大降溫

受到大陸冷氣團影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨台灣本島最低溫出現在苗栗三灣大河10.0度，其次是苗栗公館10.9度以及苗栗市11.0度，其他中北部空曠地區低溫也普遍在11至13度之間，台北站今天清晨的最低溫是14.0度，仍然達到大陸冷氣團的標準。

今天白天起雖然冷空氣有減弱趨勢，吳聖宇表示，但是底層的東北季風仍較強，因此在北部、東北部溫度回升有限，白天高溫大約在17至19度間，中部以及花蓮地區高溫20至23度，南部及台東地區高溫24至27度，南北之間的溫度差異較大。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨在中部以北到東北部空曠地區溫度仍較低，低溫有機會來到12至14度之間，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到14至16度間，日夜溫差的變化也要多加留意，特別是在中南部地區，早出晚歸注意身體健康。

天氣方面，吳聖宇表示，影響台灣好幾天的華南雲雨帶水氣，今天將逐漸減少，雲雨帶發展較好的位置隨著中高層風向轉變而慢慢向北調整。預估今天上半天，在北部的桃竹苗地區，以及東北季風迎風面的大台北、宜蘭、花蓮等地，還是會有些小雨或飄雨的機會。下半天之後桃竹苗一帶可望轉為多雲天氣，大台北、宜蘭到花蓮則是持續有小雨或飄雨的天氣型態。

至於中部、南部到台東一帶的天氣就較為穩定，吳聖宇表示，中部上半天雲層仍多，下半天之後有機會看到陽光出現，南部還有台東地區則是一整天都有機會看到陽光。

吳聖宇表示，明天底層東北風強度減弱，下午到晚間風向有機會逐漸轉為偏東風，冷空氣更進一步減弱，北部、東北部一帶白天溫度回升也就比較明顯，高溫有機會回升到20至22度，中部及花蓮地區高溫也會上升到23至26度，南部及台東地區高溫26至29度，南台灣又會開始變得比較熱的溫度。

明晚到下周一，中部以北到東北部空曠地區低溫大約在14至16度，南部及花東空曠地區低溫15至17度，中南部的日夜溫差還是比較明顯，早出晚歸仍要多留意。

天氣方面也會變得更穩定一些，吳聖宇表示，大台北東側、宜蘭到花蓮一帶仍有些局部小雨或飄雨機會，其他地方大致多雲到晴。明晚到下周一清晨，西半部地區可能又會開始有局部霧發生的機會，外出行車要留意能見度變化的情況。

下周的天氣，吳聖宇表示，目前來看還是維持前半跟後半差異較大的情況，下周一到下周三台灣附近大致維持偏東到東南風影響，天氣較為穩定，雖然下周二有一道鋒面掠過台灣北方海面向東移動，但是鋒面通過的位置較偏北，對台灣陸地上的天氣影響有限。

他說，下周一到下周三主要是在迎風的東半部有些局部短暫陣雨機會，西半部多雲到晴，夜晚清晨溫度較低的時候容易起霧，可能影響能見度的狀況，外出行車要注意安全，也要留意是否影響航班起降的問題。

下周四有較明顯的鋒面將會由北往南通過台灣上空，吳聖宇表示，中北部、東北部、東部地區的降雨增多，可能有短暫陣雨或雷雨發生機會。

吳聖宇表示，下周五受華南雲雨區東移的影響，天氣仍較為不穩定，中北部、東北部、東部還是容易有短暫陣雨機會。下周六另一波鋒面接近，下周六晚間到16日清晨之間通過台灣上空，這波鋒面的結構又更好一些，雖然通過的速度很快，但是在鋒面通過的時候各地普遍有降雨，而且又會有雷雨發生的機會，要等到16日下半天之後降雨才會逐漸減少下來。

下周的後半周天氣會比較不穩定，他說，連續有兩次鋒面通過的機會，變動性很大，要多加注意。

至於下周的溫度，吳聖宇表示，下周一到下周六較為溫暖到偏熱，雖然下周四有鋒面通過、降雨增多，不過鋒面後的冷空氣強度並不強，溫度下降有限，要等到16日另一波鋒面通過後，後續才會有較為明顯的冷空氣要南下影響台灣，各地溫度將有較大幅度下降變冷的機會。預估從17日到19日清晨之間可能又會較低溫度出現的情況，不過目前預報的時間還早，後續預報變化仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。