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花季登場前第1個周休假日 阿里山達人正名：是花季非櫻花季

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，為期1個月，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，警方上午在阿里山公路交通管制，大門轉運站周邊也會進行交通疏導。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」；林保署嘉義分署說，遊樂區內不只櫻花，是「花季」不是櫻花季。

黃源明指出，阿里山花季除31種不同品系的櫻花，輪流盛開，國家森林遊樂區內還有很多花卉陸續綻放，常見的植物包括台灣一葉蘭、玉山杜鵑、雛菊、海芋、木蘭、西洋蒲公英、垂絲海棠、茶花、貼梗海棠、多花紫藤、雲南黃馨、櫻草…等，特別是台灣一葉蘭和玉山杜鵑，更是花季期間不能錯過的焦點。

正因為阿里山各種花卉盛開，櫻花族群占大部分，所以統稱「阿里山花季」。阿里山花季的主角為染井吉野櫻，很多朋友上山就是為了一睹染井吉野櫻盛開的花況，近10年，阿里山的第一代染井吉野櫻大都因感染簇葉病修剪或移除，特別是在沼平派出所的櫻花鐵道，攝影人感嘆10多年前鐵道2側的吉野櫻花海，加上蒸汽火車的美景，如今已經是回不去的歷史畫面。

老樹維護不易，特別是飄洋過海染井吉野櫻，除了要面臨阿里山潮濕的氣候，還要適應不同的土壤環境，這些百年的染井吉野櫻，即便感染重症也努力在枝頭綻放，希望到訪朋友，看到這些年邁的櫻花老樹，也能夠多點鼓勵並加油打氣。第2代染井吉野櫻分布遊樂區各大景點，可以看到盛開的花況，雖然還不到樹大便是美的盛況，但是櫻花們非常爭氣也很努力。

想拍櫻花火車的朋友們，除了沼平派出所櫻花鐵道，還有很多新的視野角度，花季為期1個月，可以拍攝櫻花火車的場景實在太多了，來阿里山賞花朋友，請務必注意大門轉運站交通疏導措施，因為遊樂區停車位有限，即使裝設停車位數量即時資訊，但很快就會一位難求，大部分車輛必須往臨時停車場移動。

特別注意的是，小客車請往南投方向路旁臨時停車位停靠，才能搭乘免費交通接駁車，往嘉義路邊臨時停車空間提供大客車專用，如果有小客車占用，最糟糕的狀況是只能徒步到大門收費站，往嘉義的路段是沒有交通接駁車的服務。

阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
阿里山國家森林遊樂區花季後天揭幕，今明周休預計會湧入賞花人潮車潮，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，阿里山花季不是「櫻花季」，更不是「櫻花祭」。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

櫻花季 賞花 阿里山

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