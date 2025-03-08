快訊

台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

聽新聞
0:00 / 0:00

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周六、16日比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低。歐、美模式皆模擬有觸及寒流定義的機率。本報資料照片
下周六、16日比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低。歐、美模式皆模擬有觸及寒流定義的機率。本報資料照片

還會有寒流？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周六、16日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低，春寒料峭再臨。最新歐、美模式皆模擬有觸及寒流定義的機率，但終究是超過1周的模擬，各國模式將如何調整需密切觀察。

今晨苗栗以北及宜蘭有局部少量降雨，北海岸、東北角較明顯。吳德榮表示，台中以北最低氣溫約在10、11度，依序為苗栗三灣10.0度、桃園楊梅11.1度、新北石門11.3度；各地區平地的最低氣溫約在11至14度。

今天白天起至明晨冷空氣微幅減弱，吳德榮表示，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣仍溼冷，應持續注意保暖。今天北部11至20度、中部11至23度、南部14至26度、東部12至24度。

明天白天起至下周三暖氣團逐日增強，各地區大都轉為晴朗穩定、易起霧的天氣。吳德榮表示，期間東半部偶有零星少量飄雨的機率，下周二北部海面有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，待觀察。明天氣溫漸升，下周一至下周三春暖如夏，高溫再回升至30度以上。

吳德榮表示，下周四、下周五鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式模擬16日2時地面氣壓及前6小時累積降水圖（左圖）顯示，鋒面通過、伴隨明顯降雨。同時閃電密度（前6小時）的模擬圖（右圖）顯示，有雷雨發生的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式模擬16日2時地面氣壓及前6小時累積降水圖（左圖）顯示，鋒面通過、伴隨明顯降雨。同時閃電密度（前6小時）的模擬圖（右圖）顯示，有雷雨發生的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 氣溫 高溫

延伸閱讀

水氣通過今雨炸北台灣 吳德榮：周日暖氣團增強 下周飆逾30度高溫

水氣一波波今明最溼冷 吳德榮：周日暖氣團增強熱如夏

今起北台濕冷探10度 吳德榮：周日起逐日回暖到30度以上

中部以北入夜再一波大雷雨 吳德榮：明天起春寒雨若泉

相關新聞

酒駕死傷人數 5縣市不減反增

台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年各縣市酒駕防制成效進行總評比，共十七個縣市死傷人數下降，唯連江縣、金門縣、新北市、南投縣...

醫師拒當鑑定人 700件醫療糾紛案擱置

國內急重症醫師新血難尋，立委陳菁徽點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還面臨言語、肢體暴力，對年輕醫師是一大阻力。國內醫糾可...

醫改會：自費醫療增加 讓醫療糾紛變多

一名男子因手部疾患須接受手術，多次表明想用健保手術，住院準備接受手術，卻在病床上被告知，醫院只有自費手術，不要的話醫師很...

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

還會有寒流？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周六、16日鋒面挾...

去年閃電1516萬次 6年新高

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」昨發布「二○二四年台灣閃電年報」，去年台灣及周邊海域的閃電次數超過一...

地牛翻身 清晨4時43分花蓮秀林規模4.1地震 最大震度4級

中央氣象署發布第69號顯著有感地震報告，今天清晨4時43分，在花蓮縣政府西南西方19.3公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。