北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

還會有寒流？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周六、16日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低，春寒料峭再臨。最新歐、美模式皆模擬有觸及寒流定義的機率，但終究是超過1周的模擬，各國模式將如何調整需密切觀察。

今晨苗栗以北及宜蘭有局部少量降雨，北海岸、東北角較明顯。吳德榮表示，台中以北最低氣溫約在10、11度，依序為苗栗三灣10.0度、桃園楊梅11.1度、新北石門11.3度；各地區平地的最低氣溫約在11至14度。

今天白天起至明晨冷空氣微幅減弱，吳德榮表示，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣仍溼冷，應持續注意保暖。今天北部11至20度、中部11至23度、南部14至26度、東部12至24度。

明天白天起至下周三暖氣團逐日增強，各地區大都轉為晴朗穩定、易起霧的天氣。吳德榮表示，期間東半部偶有零星少量飄雨的機率，下周二北部海面有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，待觀察。明天氣溫漸升，下周一至下周三春暖如夏，高溫再回升至30度以上。

吳德榮表示，下周四、下周五鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。