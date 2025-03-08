聽新聞
0:00 / 0:00
北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台
還會有寒流？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周六、16日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低，春寒料峭再臨。最新歐、美模式皆模擬有觸及寒流定義的機率，但終究是超過1周的模擬，各國模式將如何調整需密切觀察。
今晨苗栗以北及宜蘭有局部少量降雨，北海岸、東北角較明顯。吳德榮表示，台中以北最低氣溫約在10、11度，依序為苗栗三灣10.0度、桃園楊梅11.1度、新北石門11.3度；各地區平地的最低氣溫約在11至14度。
今天白天起至明晨冷空氣微幅減弱，吳德榮表示，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣仍溼冷，應持續注意保暖。今天北部11至20度、中部11至23度、南部14至26度、東部12至24度。
明天白天起至下周三暖氣團逐日增強，各地區大都轉為晴朗穩定、易起霧的天氣。吳德榮表示，期間東半部偶有零星少量飄雨的機率，下周二北部海面有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，待觀察。明天氣溫漸升，下周一至下周三春暖如夏，高溫再回升至30度以上。
吳德榮表示，下周四、下周五鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言