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天氣展望 氣象署：未來2周先暖後冷、降雨轉多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周初期大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，降雨以北部及東半部地區為主；第1周期末後至第2周期初受鋒面、華南雲系及冷空氣南下影響，各地氣溫明顯下降並有局部較大雨勢發生機率。隨時注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

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