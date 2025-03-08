北台灣今仍溼冷 明起漸回暖放晴、留意清晨濃霧

今天持續受到冷氣團影響，中央氣象署表示，北台灣的天氣還是偏冷一些，其他地區早晚也偏冷，中部以北、宜蘭低溫13至14度，南部地區和花東15至17度，白天高溫略回升一些，北部和宜蘭大約18至19度，其他地區23至26度。

天氣方面，今天隨著華南東移的水氣減少，降雨範圍會縮減至迎風面的桃園以北和東半部地區，中部以北山區也有零星降雨，其他地區大致是多雲到晴天氣。

明天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；清晨苗栗至台南地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，下周三金門亦有局部霧或低雲影響能見度。

下周四、下周五鋒面接近或影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周六鋒面通過，16日冷空氣南下，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；17日冷空氣影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

春季天氣變化快速，鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。