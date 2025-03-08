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醫改會：自費醫療增加 讓醫糾變多

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國內自費醫療比率攀升，自費醫療容易讓患者對於治療成果期待高，醫病之間認知落差一旦差距甚遠，就容易增加醫療糾紛件數。圖／聯合報系資料照片
國內自費醫療比率攀升，自費醫療容易讓患者對於治療成果期待高，醫病之間認知落差一旦差距甚遠，就容易增加醫療糾紛件數。圖／聯合報系資料照片

一名男子因手部疾患須接受手術，多次表明想用健保手術，住院準備接受手術，卻在病床上被告知，醫院只有自費手術，不要的話醫師很忙，要重新排隊，雙方產生醫療糾紛。醫改會執行長林雅惠說，國內自費醫療比率攀升，自費醫療容易讓患者對於治療成果期待高，醫病之間認知落差一旦差距甚遠，就容易增加醫療糾紛件數。

高等法院法官廖建瑜統計，醫療訴訟刑事案件科別醫美最高，其次為婦產科、牙科、護理人員、整形外科、泌尿外科等；二○一九至二○二三年醫療訴訟民事案件十大過失樣態，違反告知說明義務排名首位，其次是手術失當、處置失當。

林雅惠表示，民眾對醫學的識能多數不足，當要選擇自費醫材、手術，並直覺認為最貴的效果最好、自費手術等於「治癒」的保證，實際上並不然，導致當治療效果不符預期時，就容易發生醫糾，若能及早化解病人疑問，有助提升互信，減少爭議事件。

國內醫療受多重因素，正邁向崩壞，急重難症醫師出走，除了健保給付過低，也與容易產生醫糾有關。醫療責任險減輕賠償負擔，醫師可分科別投保，依業務屬性，風險愈高保費愈高，因業務疏失，導致病人體傷或死亡，且醫師「依法須負賠償責任」時，可獲理賠，但金管會保險局副局長陳清源說，據統計，執業醫師僅約三成投保。

醫師公會全聯會醫事法規委員會吳欣席說，醫療責任險要求有責任才能出險，不過，醫預法精神是希望民眾採非訴訟調解，減少醫病對立，但醫師若經調解，必須理賠時，醫療保險卻無法支應，建議金管會協調放寬理賠標準，不僅保障醫師權益，也保護病家。

健保 手術 醫師

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