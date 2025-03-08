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醫師拒當鑑定人 700醫糾擱置

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立法委員陳菁徽（中）昨辦「如何精進我國醫療糾紛處理機制」公聽會，她點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還會面臨言語、肢體暴力，對年輕醫師是一大阻力。記者林琮恩／攝影
立法委員陳菁徽（中）昨辦「如何精進我國醫療糾紛處理機制」公聽會，她點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還會面臨言語、肢體暴力，對年輕醫師是一大阻力。記者林琮恩／攝影

國內急重症醫師新血難尋，立委陳菁徽點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還面臨言語、肢體暴力，對年輕醫師是一大阻力。國內醫糾可採非訴訟調解，民眾也可興訟爭取權益，但刑事訴訟法修法後，醫審會醫師執行醫療鑑定醫師須具名，導致無人願擔任委員，目前有七百餘件醫糾案擱置。

醫療糾紛調解法源為「醫療事故預防及爭議處理法」，據統計，去年修法後，經調解處理的醫療糾紛成立率，已從百分之卅九升至百分之四十五，刑事訴訟法修法後，已有三三○件刑事醫糾案件被退回。

國防醫學系教授兼副系主任王志嘉說，刑事訴訟法修正後，不論是醫師進行「個人鑑定」，或由醫事審議委員會執行「機構鑑定」，負責進行報告的醫師皆須具名，甚至有病人反告鑑定醫師，急重症科別醫療糾紛多，當鑑定對象是老師、同僚時，壓力大。

衛福部醫事司長劉越萍表示，司法院、法務部認為醫療糾紛以訴訟方式處理者很少，「就像醫師跟病人說手術失敗率低，但仍有可能發生問題」，籲司法院研擬刑事訴訟法修法，或參考智慧財產權法，對醫療訴訟事件提出特別法，才能解決問題。

實踐大學法律學系教授張麗卿說，醫審會流程嚴謹，司法機關提出需求後，由醫師初步鑑定，並經資深醫師複核，再提到委員會審議，建議微調刑事訴訟法，賦予醫事報告證據能力，讓醫審會以整體委員會為名義出具報告，醫師不必具名也不用到庭接受詰問。

刑事訴訟 司法院 醫師

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