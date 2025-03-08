聽新聞
0:00 / 0:00

急診有條件加碼給付 5月起上路

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
健保署長石崇良指出，預計5月起將調高觀察床、急診的醫診察費、護理費，並且調高急救責任醫院的加護病房給付。本報資料照片
健保署長石崇良指出，預計5月起將調高觀察床、急診的醫診察費、護理費，並且調高急救責任醫院的加護病房給付。本報資料照片

農曆春節前後，國內醫院急診嚴重壅塞，衛福部日前拋出「三短二長」策略盼改善急診難題，健保署昨敲定五月起全面調高急診、加護病房、一般病房的醫師診察費及護理費，其中急診診察費及護理費給付調升一成，急診觀察床的護理費調升六成，總經費達逾四十億。但要獲得加碼給付，醫院得先減少急診滯留人數，並幫醫護加薪的目標。

健保署昨舉辦「急診壅塞之健保因應策略研商會議」，為第二度與相關團體討論如何提升急診、加護病房給付。健保署長石崇良指出，五月起將調高急診診察費及護理費，以及急救責任醫院加護病房給付，另外，加上四年百億元護理費調升，今年共支出逾四十億元。

急診診察費調高一成，並分列護理費及醫師診察費。如原先檢傷分類最嚴重的第一級，現在健保給付為一千八百點，五月起，將給付拆分為醫師的診察費及護理費，調升後的給付為診察費一三四五點、護理費六三五點。

急診觀察床新增醫師診察費，給付比照一般病床為四六八點，護理費則比照一般病床護理費的給付，第一天為九一四點，與過去相比，給付調升達六成，第二天急診觀察床護理費則為七○三點。

急救責任醫院加護病房給付同步調升，重度級急救責任醫院給付比照醫學中心；中度級則比照區域醫院。上述項目預計花費十七點五億元，總經費四十多億來源由健保總額「其他部門」經費支出。

原規畫四年投入百億元，改善護理人力薪資，昨天會議中未取得共識，健保署將先改善一般急性病房護理費。護理師公會全聯會副理事長林綉珠指出，昨與會時，各團體傾向調高一般急性病房護理費達一成五，以醫學中心病房費第一天一○二七點為例，將調高到一一八一點，而區域醫院、地區醫院的病房護理費也研議同步調升一成五。

健保總額 健保署 加護病房 石崇良 衛福部 護理師 醫師

延伸閱讀

百億護理費分年投入 社區醫院協會嘆恐連水花都沒看見

健保加碼40億 急診觀察床護理費調升6成 並增列診察費

資深護師爆「姐妹揪團排隊離職」 彰基院方：3月僅16人離職

腹瀉病人衝急診 台大醫揭諾羅病毒傳染力「摸公筷恐中鏢」

相關新聞

小確幸！當美國一盒蛋價近500元 台灣最大雞蛋產地彰化辦促銷每盒25元

彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元...

醫師拒當鑑定人 700醫糾擱置

國內急重症醫師新血難尋，立委陳菁徽點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還面臨言語、肢體暴力，對年輕醫師是一大阻力。國內醫糾可...

醫改會：自費醫療增加 讓醫糾變多

一名男子因手部疾患須接受手術，多次表明想用健保手術，住院準備接受手術，卻在病床上被告知，醫院只有自費手術，不要的話醫師很...

急診有條件加碼給付 5月起上路

農曆春節前後，國內醫院急診嚴重壅塞，衛福部日前拋出「三短二長」策略盼改善急診難題，健保署昨敲定五月起全面調高急診、加護病...

頭痛頸僵硬血壓首次飆高 游淑慧提醒注意氣溫變化

台北市議員游淑慧今在臉書指出，今年的冬天真的好長、好冷，忽冷忽熱的天氣對於有慢性病或三高的年長者來說不太友善，她舉自己為...

小米Xiaomi 15系列開賣寵粉！Xiaomi 15 Ultra送6千元贈品 價格、優惠資訊一次看

小米（Xiaomi）今（7）日推出全新手機小米15（Xiaomi 15）、小米15 Ultra（Xiaomi 15 Ultra），並有首銷優惠活動，其中Xiaomi 15 Ultra期間限定購買者再贈送攝影愛好者「Xiaomi 15 Ultra專業攝影套裝」，價值5999元，相當寵粉，聯合新聞網《科技玩家》整理Xiaomi 15系列顏色、定價、首銷優惠、早鳥贈品、加值贈品及售後權益等上市資訊供讀者一次看清楚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。