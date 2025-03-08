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健康你我他／利用AI製早安圖 醒腦也守望相助

聯合報／ 文／王建宇（北市內湖）
利用AI軟體構思出櫻花早安圖。圖／王建宇提供
利用AI軟體構思出櫻花早安圖。圖／王建宇提供

不記得從何時開始，在手機通訊軟體社群的各群組裡，會看見一些花花草草的早安問候圖。裡面有群友們自製的問候圖卡，也常見轉傳的圖，雖然品質不一，但總是一份關心。漸漸的，起床後我習慣打開手機查閱，甚至跑去學習人工智慧的文生圖課程，玩起早安圖了。

傳圖給我的人，有社區鄰居、小學同學、健身房同學，甚至是修理我家水電的師傅群組。不見得都是有點年紀的人才愛傳早安圖，反正圖案多半是手機拍攝的花鳥或風景照，看看無妨。尤其每到逢年過節，各式各樣的問候圖卡五花八門，從小年夜一直到元宵節大年初十五，我整整收到十幾天過年早安圖。

接到來自別人問候，只好找幾個順眼的現成圖卡禮尚往來回覆。看來看去都差不多，才興起自製的念頭。今年過年，用提示語在AI軟體上生成美女手持吉祥話賀節畫面，傳出去後親友反應不錯。再接再厲到元宵節放天燈，甚至西洋情人節，我都坐在桌前構思，如何利用手機軟體生成令人耳目一新的早安圖。比如近期全台櫻花盛開，我就設計出透光櫻花在水面輕盈飛舞的圖，清新美好。

一日之計在於晨，早安圖是溫馨的。報載有常傳圖的獨居老人連續幾天未傳，被疑惑的親友發現倒臥家中及時搶救。可見早安圖除了醒腦問安，還有守望相助的社會功能呢。

元宵節 櫻花 過年

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