髮型師突然冷汗、手抖 恐腎臟出問題
45歲髮型設計師黃小姐有糖尿病家族史，某天突然冒冷汗、手抖、暈眩，用血糖機一測，血糖值高達400mg/dL，就醫發現尿蛋白也高，出現「泡泡尿」。衛福部國健署指出，根據112年成人健檢統計，15%受檢者腎功能異常，其中有高血糖者，每10人就有3人腎功能異常。
慢性腎臟病早期無明顯症狀，糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主要原因。衛福部國健署長吳昭軍指出，今年擴大實施成人健檢，服務內容新增「腎病識能衛教指導」，由醫師說明腎功能期別、尿蛋白以及腎臟健康相關的危險因子等。請大家善加利用成人健檢，同時也妥善控制三高，保護腎臟。
台灣腎臟醫學會主委賴台軒指出，慢性腎臟病（CKD）被稱為無聲的疾病，患者在晚期以前通常沒有明顯症狀或跡象，但心血管疾病導致的死亡風險因此增加，危險因子包括三高、肥胖、有症狀的高尿酸血症、心血管疾病、急性腎損傷、家族腎臟病史等，請民眾把握「腎臟保健黃金八法則」。
成人健檢新增「腎病識能衛教指導」，台中瑞東診所院長杜柏村說，愈早發現潛在腎病患者，可愈早控制病情。黃小姐分享，診所有很多衛教課，營養師也指導攝取優質蛋白質，減少澱粉和低升糖食物攝取、並以原型食物，現在會自己煮飯、帶便當，外食也會更精準選擇食物、運動。
腎臟保健黃金8法則：
1.均衡飲食：均衡攝取6大類原型食物，避免加工食品、甜點、油炸物。
2.飲水充足：健康成人建議每日攝取約2,000cc的水。
3.規律運動：每周至少150分鐘中等費力身體活動。
4.定期量血壓722：血壓參考值小於120/80mmHg，連續7天量測、早上起床後、晚上睡前各量一次、每次量兩遍，取平均值。
5.控制體重：保持BMI在18.5kg/m2至24kg/m2之間。
6.戒菸保健康：吸菸使流向腎臟血液減少，降低腎臟正常運作能力。
7.謹慎用藥：避免長期服用非類固醇消炎藥、止痛藥及來路不明中藥等。
8.控制三高：控制高血糖、高血壓、高血脂。
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