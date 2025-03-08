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科普好健康／系統性紅斑性狼瘡 最早期會暈眩耳鳴

聯合報／ 文／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志
醫師正在診療罹患狼瘡性內耳炎之老年患者。圖／陳建志提供
醫師正在診療罹患狼瘡性內耳炎之老年患者。圖／陳建志提供

好發於年輕女性

暈眩耳鳴可以是系統性紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus, SLE）最早期且顯著的病症，特別是年輕女性患者容易發生，之後才會逐漸出現蝴蝶斑、盤狀丘疹、關節痠痛、光敏感等症狀。

至於老年患者，因為病症較輕，可能只是暈眩及耳鳴，幾無身體其他病症，但血液中的抗核酸抗體（ANA）、抗雙股去氧核醣核酸抗體（anti-ds DNA）或是抗史密斯抗體（anti-Sm）卻呈現陽性，有以下3種原因所導致。

原因1：免疫複合物沉積

抗體與抗原結合，血液中充滿了大分子免疫複合體。進入耳蝸、橢圓囊、球囊及三半規管時，形成局部栓塞。

原因2：抗體攻擊毛細胞

抗體經由迷路動脈或耳蝸導水管進入內耳，攻擊壺腹嵴、囊底及柯蒂氏器的毛細胞的細胞核，特別是第一型毛細胞。

原因3：外淋巴液比重增加

外淋巴液充滿大量的抗體，比重增加，使得充滿內淋巴液之膜性內耳比重相對較低，於是向上浮起。三半規管、橢圓囊及球囊結構扭曲，增加內淋巴液流動阻力。耳蝸結構扭曲，改變聲波推動柯蒂氏器的效能。

減少免疫複合體

以上種種，統稱之為狼瘡性內耳炎（lupus labyrinthitis）。當患者身體動作時，前庭無法發出足夠的訊號，無法即時反射性地引起眼球旋轉，出現震動視幻覺，感到暈眩；聲波進入內耳時，柯蒂氏器無法發出足夠的聽覺訊號，出現聽障；螺旋神經節發炎水腫，神經細胞體受到壓迫，發出不當的聽覺訊號，產生耳鳴。大量白血球進入內耳，發炎反應吸引大量纖維母細胞進入內耳，分泌出膠原蛋白，造成內耳纖維化，引發器官永久性的病變。

患者須終身配合醫囑，長期規律地服用副腎皮質素、抗瘧疾藥物或其他免疫抑制劑，抑制體內抗體及免疫細胞產生，減少免疫複合體的形成，避免身體其他器官的損傷。

有家族史須注意

要特別注意，若家族人中有人罹患系統性紅斑性狼瘡，而您正長期苦於暈眩及耳鳴時，很有可能就是系統性紅斑性狼瘡的早期病症，建議早期診斷，早期治療。

圖解說明狼瘡性內耳炎機轉。圖／陳建志提供
圖解說明狼瘡性內耳炎機轉。圖／陳建志提供

患者 淋巴 紅斑性狼瘡

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