橘世代／【學無止境】第三人生大學 專收55歲以上

據教育部一一一年統計，五十五歲以上民眾約八百萬人，半數未取得大學學位。教育部一一四學年啟動「第三人生大學試辦計畫」，相較過去的社區大學、樂齡班等，第三人生大學提供五十五歲以上族群自我成長，還能獲得學分認證，甚至取得文憑。教育部正審查計畫中，招生簡章將於五月起陸續出爐。

現在更該以「學習」的角度去談老，專家表示，步入百歲人生時代，人們活得比預期更久，需提前規畫老後人生。終身學習不應只是個人選擇，應成為社會文化與生活方式。

教育部終身教育司長梁學政表示，第三人生大學採專班制，但依附在大學系所之下，學生都有學籍，可適用學生保險、就學貸款、學生票優惠等。

第三人生大學試辦計畫包括日間學士班、進修學士班與空中大學等學制，優先招生五十五歲以上，需具高中以上同等學力。梁學政表示，修讀時間以十年為限，採單獨招生外加名額等形式，各專班滿十五人可開班，最多收廿人，修課學生須繳學分費。

目前有卅八所大學參與，首年招收一千五百至二千人。據規畫，課程設計以熟齡世代的需求為主，規畫十二至十八學分的學分學程，修課時間具彈性，也有線上結合實體等課程。

第三人生大學的學分學程課程以「全人健康」、「生涯轉型」、「社會連結」三大專業領域為主，課程含括人工智慧應用、金融科技、高齡照護、健康與營養管理等，都是重點專長領域。完成學分學程後，若想進一步取得學位，可於完成畢業學分後，由學校頒發學士學位。