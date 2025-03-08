橘世代／【學無止境】熟齡學習 關鍵在踏出第一步

熟齡學習不再僅限於社區大學、社區據點，不少線上平台也突破年齡限制，讓學習的方式更加廣泛。專家指出，熟齡學習不再只有傳統的語言、手作藝術或電腦課，坊間課程五花八門，甚至有專門為熟齡人士辦理赴日本「Long Stay」的代辦公司，學無止境不是勵志用語，而是真實的現況。

不過熟齡學習的關鍵在於「踏出第一步」，關渡學苑長照失智護理師徐靜萍說，熟齡學習男女差異相當大，女性比男性更願意嘗試學習，男性退休後會認為學習是「工作」，如果願意參與學習，多會延續過往在工作上的競爭性，較喜歡有表現或是有難度的課程。

並非所有的熟齡人士都對學習有興趣，即使政府不斷在強調學習提升生活品質，還能透過人際互動、減緩老化、刺激認知，甚至能促進世代交流等，但不少人仍對學習卻步。

長期致力設計長者學習課程的徐靜萍說，這與高齡者對退休想像有關，許多已退休長輩，多認為退休就是要「沒事做」或含飴弄孫、旅遊等，但久而久之來自外界的刺激變少，老得就會快。

為了讓長者跨出家門學習，徐靜萍做了一些研究，發現女性遠比男性願意學習，男性會把學習當作工作。不少退休男性，認為學習與工作綁定，辛苦大半輩子，不希望繼續工作，當提到學習，就讓他們想到工作，反而卻步。

但徐靜萍觀察，隨著時代轉變，男性觀念也慢慢調整，雖然大多數男性學員是被老婆拉出門，但有些長者愈學愈有興趣。

徐靜萍說，國內的高齡課程多元，但品質難免參差不齊，例如語言班，招生表單可能寫初階課程，但對長者而言，可能已屬於進階，往往初步學習的時候會感到挫折。她認為，政府應重整對熟齡課程的內容，降低長者入門時挫折感，增加學習誘因。