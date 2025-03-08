去年閃電1516萬次 6年新高

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」昨發布「二○二四年台灣閃電年報」，去年台灣及周邊海域的閃電次數超過一五一六萬次，創下近六年新高，台灣本島上的閃電數量也突破二四三萬次。若以各縣市來看，受午後雷雨影響，去年雲嘉南閃電最多；嘉義市則蟬聯「最雷」縣市。

中央氣象署表示，過去多是在暖季才有對流性降雨，日前敲響今年首道春雷，也意味著環境逐漸改變為有利於對流的條件，隨著天氣逐漸轉暖進入春季，接下來對流也會逐漸活躍，打雷、閃電的天氣會愈來愈多，下一波鋒面不排除有雷雨現象。

天氣風險公司分析，去年閃電主要集中在西部山區和平原交界，與午後熱對流的發展高度相關。其中，南投縣以近卅八萬次閃電奪下「全台最多閃電」的縣市，其次是台南市卅二萬次、嘉義縣廿五萬次。若以閃電密度來看，嘉義市、雲林縣分別是前二名，嘉義市堪稱每天都在體驗「天打雷劈」，台北市則因午後雷雨活躍，連兩年上榜。

若和過去六年平均比較，天氣風險公司指出，台北市相較往年平均，增加一倍的閃電量；新竹市則大幅度減少近六成五。

氣象署說，去年八月午後雷陣雨劇烈，閃電事件大幅增加，像是去年八月九日新北市永和區一處大樓遭雷擊，同日中午氣象署外觀測坪也遭雷擊；八月廿三日松山機場一架長榮航空飛機機尾遭閃電擊中而延遲。

氣象署也說，歷年單月最多閃電為二○一六年六月，多達八十二萬次，其次為二○二三年八月的六十七萬七千次；至於歷年單日最大量則為二○一八年四月十一日及二○二三年八月五日，均有超過十萬次。