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愛肝達人站／看診時，為什麼醫師不說話？
看診百態。
醫師為何都不說話？
醫師很有名氣，病人多，可是看診時都不說話，向醫師娘投訴。
醫師娘：「你們去龍山寺拜拜，神明有開口說話嗎？」
「來，有藥單請拿來，幫你們解釋，我就是廟裡解籤的人！有問題來問我。」
你先不要問！
病人要問醫師。
醫師說：「你先不要問，我說完你再問。」
醫師說完了，病人要問。
醫師：「你問的問題，我剛剛都說過了！」
醫師為何都不開口？
醫師看診很厲害，可是總不開口，客訴醫師娘。
醫師娘：「我老公以前是做法醫的，不用開口，現在看活人，他還需調整一下！」
擁抱醫師，健保有給付嗎？
一對母女看診，看完臨走前，對醫師又摟又抱。
醫師：「摟抱醫師，健保是不給付的！」
病人：「沒關係，我們可自付！」
為什麼不給我排一星期的心電圖
病人：「我小鹿亂撞，你給我排的只有一天的心電圖，當然看不出來，聽說有一星期的，怎麼不幫我排一星期的？」
醫師：「一天的健保給付，一星期的健保不給付。」
病人：「那你再給我多排幾次一天的心電圖好了！」
醫師：「……」
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