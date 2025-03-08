橘世代／【學無止境】終身學習 84歲拚博士論文

前檢察總長陳聰明公職退休後，在律師事務所擔任榮譽所長，日前「第二度」退休。曾經是檢察體系龍頭的陳聰明，兩年前重返母校淡江大學攻讀博士，師專畢業後曾教過書的他，後來轉往司法界發展，但退休後仍然學而不倦，在七十多歲時重返校園讀博士班，年過八十的陳聰明最近即使仍忙著博士論文，但他說，身心很愉快。

陳聰明是我國首位經國會同意、擁有民意支持的檢察總長，由時任總統陳水扁提名的陳聰明，卻在陳水扁卸任後，由隸屬最高檢察署的特偵組起訴了陳水扁，不僅創下國內檢察史上首次起訴卸任總統的紀錄，當時更將全國檢察官的聲望推向最高峰。

生於宜蘭的陳聰明年少時就讀台北師專，曾在冬山國小教書，師專畢業後也曾一度到淡江文理學院念公共行政系，回想當年，陳聰明說，大學時想找「考得到就可以分發有工作」的機會，當時，只要金榜題名就有職業保障的，只有教育部的高考、司法官的國考兩種，他以非法律科系背景，在淡江念大二時考上司法官，當過法官也當過檢察官，司法實務經驗豐富。

修完博士 笑說思維大不同

陳水扁被起訴之後，陳聰明也免不了迎來政治的反撲，他卸下總長、離開最高檢察署後，除了開律師事務所，還選擇回淡江大學大陸及國際關係研究所念碩士班，去年取得碩士學位，現在又續念博士，博士班課程已經修完，只差論文而已；他笑說「以前考試有目的，現在念書有更寬廣的視野」，思維大不同。

陳聰明的博士班上課點地點是淡大新北市淡水區的校本部，每周一、周三上課，離家不算太近，幸運的他，同班中有一名五十多歲的同學會開車載他往返市區、郊區，陳露出笑容「真的很謝謝她幫我完成學業」。

不諳電腦 請同學打電子檔

聊起這把年紀還繼續讀博士班的心路歷程，八十四歲的陳聰明說，更要感恩的一件事是，老一代司法人對電腦根本一竅不通，他先用筆、紙寫好功課，再請同學代打成電子檔案交給指導教授，「不然我怎麼交作業？」陳聰明在淡大管理科學學系的博士論文寫的是有關「人事倫理」，平日靠四處聽演講吸取新知，也泡在圖書館找題材寫作。

回到校園 再探索人事管理

陳聰明在司法宦途上的光環，自卸下總長職務後由濃轉淡，這把年紀念起書卻毫不以為苦，見過大風大浪的他重拾書本，他說，以前領導同仁衝鋒陷陣，因檢察官本來服從性高，首長對基層可一手掌握，現在學習人事管理，體驗到另一番人際關係的奧妙。