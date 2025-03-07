頭痛頸僵硬血壓首次飆高 游淑慧提醒注意氣溫變化

台北市議員游淑慧今在臉書指出，今年的冬天真的好長、好冷，忽冷忽熱的天氣對於有慢性病或三高的年長者來說不太友善，她舉自己為例，前陣子頭痛頸僵硬血壓飆到148／99，醫生判斷血壓突然升高的原因，應該跟氣溫的連續冷熱變化有關。

游淑慧指出，新聞說從2011年算起，今年冬季可說是14年以來最冷的冬天，感覺三不五時就聽到「低溫特報」4個字。冷就算了，最近氣溫還跟坐大怒神一樣，例如雖然周末氣溫要回升了，下周高溫甚至接近30度，但新聞報導，3月17日至19日間又可能有強度頗強的冷空氣南下。

她說，自己在之前寒流來時也血壓飆高，身體一度很不舒服。前陣子錄影時，感到頭脹痛、頸部僵硬。她沒經驗，還以為是疲憊，其他評論員提醒這可能是血壓高的症狀，就醫後才發現血壓竟然飆高。醫生判斷由於她以前血壓都很正常，突然的飆高，才馬上不舒服；而血壓突然升高的原因應該跟氣溫的連續冷熱變化有關。

她指出，根據消防署統計，光是今年1月1日至11日，就有492人全台非創傷到院前無呼吸心跳(OHCA)，其中以11日55人最多，且1月10日、1月11日2天，合計就有109人，正好是強烈冷氣團襲台的時間。

她向消防局索資，從今年1月1日到2月15日，台北市的救護車就出勤了18560次，這其中實際需要送醫的趟次是14804次。觀察每天救護車接受報案的次數，從338次到479次不等。

游淑慧表示，最近急診壅塞新聞不斷，雖然以節氣來說「立春」都已經過了好多天，但「春天後母面」，面對這種忽冷忽熱的天氣，大家一定要注意穿著，每當氣溫驟降與天氣濕冷時血壓易升高，增加急性心肌梗塞和中風風險，有高血壓的長輩一定要提醒定時量血壓，注意頭部跟四肢末梢的保暖喔。