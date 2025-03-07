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小確幸！當美國一盒蛋價近500元 台灣最大雞蛋產地彰化辦促銷每盒25元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元，而目前超商每盒則要43元。本報資料照片
彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元，而目前超商每盒則要43元。本報資料照片

彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元，而在超商每盒就要43元，由於每場各限售500組，每人限購一組，勢必造成搶購。

彰化縣是台灣最大的雞蛋產地，台灣每兩顆蛋就有一顆來自彰化。由於最近蛋價低迷，彰化縣政府因此與中華民國養雞協會舉辦這兩場辦雞蛋行銷活動。

其中鹿港場是明天上午7點半在鹿港鎮公所前廣場開賣，彰化場是後天上午8點在縣府側門開賣，每組4盒只售100元，每場每人各限購一組四盒，每場各限售500組，售完為止。

縣府農業處人員指出，此次促銷的洗選蛋，每盒不過25元，在超商每盒則要43元，至於美國因禽流感肆虐，蛋價創新高，每盒蛋價折合台幣400多元，是台灣雞蛋的10倍價格，而彰化推銷的雞蛋每盒才25元，就顯得更便宜了。

彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元。圖／縣府提供
彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元。圖／縣府提供

小確幸 蛋價 雞蛋

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