聽新聞
0:00 / 0:00
小確幸！當美國一盒蛋價近500元 台灣最大雞蛋產地彰化辦促銷每盒25元
彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元，而在超商每盒就要43元，由於每場各限售500組，每人限購一組，勢必造成搶購。
彰化縣是台灣最大的雞蛋產地，台灣每兩顆蛋就有一顆來自彰化。由於最近蛋價低迷，彰化縣政府因此與中華民國養雞協會舉辦這兩場辦雞蛋行銷活動。
其中鹿港場是明天上午7點半在鹿港鎮公所前廣場開賣，彰化場是後天上午8點在縣府側門開賣，每組4盒只售100元，每場每人各限購一組四盒，每場各限售500組，售完為止。
縣府農業處人員指出，此次促銷的洗選蛋，每盒不過25元，在超商每盒則要43元，至於美國因禽流感肆虐，蛋價創新高，每盒蛋價折合台幣400多元，是台灣雞蛋的10倍價格，而彰化推銷的雞蛋每盒才25元，就顯得更便宜了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言