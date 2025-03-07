小確幸！當美國一盒蛋價近500元 台灣最大雞蛋產地彰化辦促銷每盒25元

彰化縣政府與中華民國養雞協會明天(8日）在鹿港、後天（9日）在彰化舉辦雞蛋行銷活動，每組4盒只要100元，每盒不過25元，而在超商每盒就要43元，由於每場各限售500組，每人限購一組，勢必造成搶購。

彰化縣是台灣最大的雞蛋產地，台灣每兩顆蛋就有一顆來自彰化。由於最近蛋價低迷，彰化縣政府因此與中華民國養雞協會舉辦這兩場辦雞蛋行銷活動。

其中鹿港場是明天上午7點半在鹿港鎮公所前廣場開賣，彰化場是後天上午8點在縣府側門開賣，每組4盒只售100元，每場每人各限購一組四盒，每場各限售500組，售完為止。