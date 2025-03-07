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配合小清水溪橋改建工程 台鐵4／8起調整北迴線班次
台鐵公司為配合北迴線和仁=崇德間東小清水溪橋改建工程，提升鐵路橋梁安全，施工期間該路段單線雙向行車，在路線容量受限下，4月8日至5月28日期間需停駛東部幹線部分列車，相關列車時刻調整共27列次（對號10列次；非對號17列次）。
台鐵公司指出，4月8日至5月28日停駛逢周五行駛加班車6列次（223、237、427、436、250、405次）、停駛逢周六行駛加班車5列次 （202、436、418、405、427次、停駛逢周日行駛加班車9列次（223、250、234、233、237、418、436、405、427次），另原周日443次加班車截短行駛至花蓮（即新左營-台東-花蓮間行駛）。
另外，台鐵公司也說，影響期間部分區間快車截短行駛，4006次（桃園-花蓮）截短行駛至南澳、4030次（樹林-花蓮）截短行駛至和平、4021次（花蓮-樹林）截短由和平始發、4033次（花蓮-宜蘭）截短由和仁始發。
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