別便宜行事！避孕藥擬免處方就能買 醫師公會提6聲明反對

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，讓民眾可自行至藥局購買，昨天衛福部開會討論未獲共識。醫師公會全聯會提出六點反對，呼籲，為維護女性生命健康，不應該因方便考量，把緊急事後避孕藥改為指示用藥。

第二，緊急事後避孕藥的健康風險不容忽視。周慶明表示，事後避孕藥有高劑量的黃體素，可能引發一系列副作用，包括噁心、嘔吐、頭痛、月經紊亂等，頻繁使用可能導致荷爾蒙失調，影響女性的生理週期，甚至增加罹患血栓、心血管疾病的風險。再者，事後避孕藥對子宮外孕無效，若未及時診斷並處理，可能引發內出血等嚴重併發症，危及生命。

第三，醫療「不方便」並非合理轉為指示用藥理由，應以安全為首要考量。周慶明說，緊急事後避孕藥並非必須立即開始使用，依據相關數據顯示於48小時內服用仍有相當高藥效，且台灣就醫資源充足，婦產科診所與醫院遍布全國。若僅是為提升可近性而降低醫療專業把關，對女性健康造成更大風險。

第四，醫療可近性不應以健康風險作交換。某團體主張，台灣婦產科診所僅965家，而健保藥局達8887家，若開放藥局供應可提升可近性。周慶明表示，若以過馬路比喻，難道要為行人方便，就要隨意過馬路，或是任意設立行人專用道？應該是經過專業評估設立斑馬線或是行人專用道，否則表面上是方便行人，但實際上卻可能帶來更大危害。

第五，「醫療自主權」應建構於正確醫療資訊之上。醫師的角色不僅在於開立處方，更在於提供完整的避孕指導、評估個案狀況，避免因藥物誤用或副作用導致嚴重後果。周慶明說，若單純以「自主權」為由開放購買，反而可能導致濫用，並增加非預期懷孕與女性健康風險。

第六，重點應是強化國民健康教育是降低意外懷孕。除了維持醫師處方藥制度，政府與社會更應積極推動健康教育，提高大眾對於避孕方法的正確認識。健康教育不僅能減少對緊急避孕藥的依賴，也能促進安全性行為觀念，從根本上降低非預期懷孕與相關健康風險。