明水氣減少回溫 周日起連迎4天溫暖天氣、高溫上看30度

中央氣象署預報員李名翔表示，明天華南雨區水氣減少、氣溫稍微回升，後天起冷氣團減弱，一路到下周三都是溫暖天氣，中南部局部不排除有近30度高溫；後天僅基隆北海岸及東半部有局部雨，大台北地區則為零星雨，但回暖期間，苗栗至台南及馬祖有低雲或霧，提醒民眾留意。

李名翔指出，明天雖然仍受冷氣團影響，但氣溫會稍微回升，北部及宜蘭高溫可達18、19度，中部約24度，南部27度，清晨仍較冷，中部以北及宜蘭約13、14度，其他地區15至17度。下周日冷氣團減弱，氣溫回升，下周一至周三都是溫暖天氣，各地高溫約25、26度，中南部局部不排除有近30度高溫。下周四、周五仍偏暖，但北部有降雨情形，高溫略降為23、24度，中南部仍有27至29度。

降雨方面，李名翔表示，明天華南雨區水氣減少，明後天僅迎風面降雨。明天桃園以北、東半部有局部短暫雨，中部以北山區為零星雨。下周日基隆北海岸及東半部有局部雨，大台北地區則為零星雨。下周一、周二北部雲量多，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫雨，東南部及中部以北山區為零星雨。

他指出，下周三僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下周四、周五鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，中南部平地雲量也偏多。

李名翔也說，下周日回溫期間，清晨苗栗至台南及馬祖有低雲或霧；下周一至周三台南以北及馬祖、下周三的金門也有霧或低雲，提醒民眾留意。