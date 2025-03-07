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帕格尼尼小提琴大賽首獎朱凱源 攜手國台交獻藝

中央社／ 台北7日電

17歲拿下2018年帕格尼尼國際小提琴大賽首獎，青年小提琴家朱凱源去年在比利時伊莉莎白皇后國際音樂大賽獲得第四獎，今年將應國立台灣交響樂團之邀，來台獻藝。

朱凱源（Kevin Zhu）在加州出生，自幼熱愛音樂，14歲移居紐約，師從傳奇小提琴家伊薩克．帕爾曼（Itzhak Perlman）及林立（Li Lin）。他的演奏風格細膩充滿爆發力，展現獨特音樂魅力。

朱凱源12歲時先上了帕爾曼的夏季音樂課程計畫，這是一個帕爾曼為12歲到18歲的孩子舉辦的弦樂夏令營，「那裡很快就成為了我的避風港，我找到了我非常喜歡做的事情，那就是拉琴。」就這樣上了6個暑假。後來朱凱源念了茱莉亞音樂學院大學預備課程，更加確定自己的未來要與音樂相伴。

這次訪台，朱凱源將與國台交合作德弗札克（A.Dvořák）的「A小調小提琴協奏曲」，這首協奏曲是德弗札克為小提琴大師姚阿幸（Joseph Joachim）所創作，音樂色彩鮮明、旋律奔放，極具演奏難度，也可以展現朱凱源的炫技與情感。

音樂會將由美國指揮大衛．胡斯（David Hoose）擔任客席指揮，3月8日在國立台灣交響樂團演奏廳，3月9日在苗北藝文中心演藝廳演出。其他曲目還包括聖桑歌劇「參孫與達麗拉」中的「酒神之舞」以及柯普蘭「第三號交響曲」。

小提琴 朱凱 音樂會

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