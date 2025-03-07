「咆哮山莊」亞洲巡演台灣唯一場次 3/7起登衛武營

衛武營國家藝術文化中心今晚起一連3天推出獨家節目英國Wise Children劇團「咆哮山莊」，以歌舞電影形式呈現，共演出4場次。衛武營加開少量席次，有興趣民眾要手刀搶購。

此劇由英國戲劇獎得主艾瑪．萊斯（Emma Rice）改編執導艾蜜莉．勃朗特（Emily Bronte）的同名文學名著小說「咆哮山莊」，衛武營今天下午舉辦彩排記者會。

衛武營表示，此劇在劇場用彷如「樂來越愛你」、「紅磨坊」的歌舞電影形式，重塑經典作品中三代愛怨情仇，今晚起至9日在衛武營戲劇院呈現4場嶄新風格的英倫經典，目前僅剩些許加開席次。

衛武營營運副總監黃國威致詞時說，衛武營為國際級的劇院，持續透過累積的跨國連結資源，讓台灣觀眾可以現場觀賞許多當今風靡各國的精彩演出。此次Wise Children劇團「咆哮山莊」亞洲巡演首站就在高雄衛武營，並取得台灣獨家演出，這齣在歐美叫好且叫座的節目，用極具創意的方式給予經典新面貌。

Wise Children劇團副導演蘿拉．基芙（Laura Keefe）和副製作人里斯．巴格勒（Rhys Bugler）都說，衛武營是非常漂亮的表演場館，能在此演出相當榮幸，未來希望能將更多演出帶到台灣。

衛武營表示，艾瑪．萊斯以創意十足的劇場手法，重塑經典「咆哮山莊」，藉由一人分飾多角、動人歌舞和流暢場面調度，如同歌舞電影的劇場live版，透過充滿創意娛樂方式，將知名文學作品打造成讓人大呼過癮的緊湊故事。

此劇2021年英國首演後，歷經美國紐約、荷蘭等地巡演，在各地大受歡迎，並獲得英國「泰晤士報」、美國「紐約時報」等國際知名媒體諸多好評。衛武營表示，此次在台灣福興文教基金會的支持下，讓國內觀眾得以在衛武營欣賞這齣驚艷國際的佳作。

「咆哮山莊」講述主角孤兒希斯克里夫，被山莊主人恩蕭從利物浦帶回收養，與主人的女兒凱瑟琳成為青梅竹馬，但在凱瑟琳決定嫁給高富帥的鶇翔莊園長子林頓後，主角憤而離家並在致富後歸來，開啟他對兩大家族報復的悲劇愛情故事。