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大阿里山茶區成立50年 新書出版記錄24名製茶職人故事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
大阿里山茶區成立50年，嘉義縣政府出版新書「解茶：高山茶都職人精神」，記錄24位頂尖茶人傳承製茶技術。記者黃于凡／攝影
大阿里山茶區成立50年，嘉義縣政府出版新書「解茶：高山茶都職人精神」，記錄24位頂尖茶人傳承製茶技術。記者黃于凡／攝影

嘉義阿里山以高山茶聞名，縣府今年出版新書「解茶：高山茶都職人精神」記錄24位頂尖茶人傳承製茶技術，縣長翁章梁今天參加新書發表會，邀請書中榮獲全國製茶競賽冠、亞軍共24名製茶職人共襄盛舉，書中4名茶二代現場分享製茶之路的理念和創新作為。

梅山鄉「王鼎茶園」王宏誠重視茶葉品質與特色，打造五星製茶廠和亮點茶莊品牌，為了讓高山茶文化重回當代生活；竹崎鄉「上露茶葉」陳昭龍於全國製茶技術競賽囊括部分發酵茶球形組與小葉種紅茶雙冠，以茶人合一的製茶心法持續創作出精緻茶品。

阿里山鄉李祥豪長年致力於復刻兒時記憶中的傳統高山茶風味，並踏上品牌重塑之路，思索為茶區文化接合時代所需；番路鄉「銪茗堂」黃昶銪在生產端深入於茶樹品種與製茶技法交錯下的紅茶風味研究，在行銷端，更已是大阿里山南茶區的產業六級化推廣先鋒。

翁章梁說，1970年代中期在梅山鄉龍眼村開闢第一處高海拔茶樹栽培示範茶園，逐步擴展至竹崎、番路、阿里山，2003年打造「阿里山高山茶」共同品牌，今年大阿里山茶區迎向50年，製茶職人畢生專注製作好茶，征戰全國製茶競賽，是嘉義縣茶產業重要推手。

2011年到2024年全國製茶技術競賽，每屆只取3個冠、亞軍名次，嘉義縣共有24名製茶職人脫穎而出，包括部分發酵茶、小葉種紅茶與大葉種紅茶。嘉義縣政府農業處與VERSE合作出版「解茶：高山茶都職人精神」，記錄24名職人傳承製茶技術，為產業注入新活力。

嘉義縣政府出版新書「解茶：高山茶都職人精神」，縣長翁章梁（右二）今天和茶二代一起開箱新書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府出版新書「解茶：高山茶都職人精神」，縣長翁章梁（右二）今天和茶二代一起開箱新書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府出版新書「解茶：高山茶都職人精神」，縣長翁章梁今天和茶二代一起開箱新書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府出版新書「解茶：高山茶都職人精神」，縣長翁章梁今天和茶二代一起開箱新書。記者黃于凡／攝影

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