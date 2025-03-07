愛因斯坦磚排列不重複 科教館邀民眾挑戰數學藝術
國立台灣科學教育館響應國際數學日，明、後兩天規劃系列活動，邀請民眾體驗形狀奇特卻能夠完全覆蓋整個平面，不會產生週期性重複的「愛因斯坦磚」科學藝術。
科教館指出，常見的磁磚是正方形或六邊形，鋪設時會形成規律重複的排列。2023年，數學家發現了一種酷似「帽形」的愛因斯坦磚，能夠在不重疊且無缺損的情況下，完全覆蓋整個平面，無論如何平移都不會產生週期性的重複，打破了過去的認知。
這項發現不僅影響數學，也可能應用於材料科學、晶體結構與資訊加密等領域。科教館與中華民國數學會今年特別選定愛因斯坦磚作為活動主角，讓大家挑戰如何不重複的連結拼貼，並從完成圖感受數學的創意及藝術之美。
科教館指出，研究顯示有30%的人存在「數學焦慮」，碰到數學就會手心發汗、心跳加速，且父母的數學焦慮，可能對孩子早期的數字技能學習產生負面影響。希望透過有趣的數學活動，邀請親子一同喜歡上數學、擺脫焦慮。相關資訊可參考科教館網站。
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