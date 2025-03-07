高血壓未服藥且常熬夜 29歲男嚴重心臟衰竭

彰化29歲黃姓男子因喘不過氣，無法平躺睡覺，求診發現疑因高血壓未按時服藥，且常熬夜、飲食不正常，已嚴重心臟衰竭，幸經治療心臟功能逐漸恢復。

員榮醫院心臟內科主任陳裕峰今天透過新聞稿表示，這名患者不抽菸、沒糖尿病，僅有高血壓未治療，檢查得知左心室射出分率僅25%，屬於嚴重心臟衰竭。

黃男經1個月治療，心臟功能雖有進步，但仍未達預期，進而安排心導管檢查，結果顯示左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈3條血管均嚴重阻塞，為導致心臟功能下降主因。

陳裕峰指出，患者心臟衰竭是由慢性血管阻塞引起，應是高血壓未按時服藥，加上常熬夜、飲食不正常，造成血管狹窄並逐漸惡化，考量他還年輕，建議進行冠狀動脈繞道手術，藉由自身動脈或靜脈移植血管，以繞過阻塞部位，恢復血流供應。

陳裕峰表示，心臟衰竭常見症狀有容易疲倦、呼吸困難、心跳過快、水腫、胸痛及行為改變如焦慮不安、記憶力受損、惡夢、失眠或頭暈等，心臟衰竭3年死亡率約50%，呼籲高血壓患者務必按時服藥，避免輕忽病情，導致不可逆的心臟損害。