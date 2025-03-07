清明連假 台北金門第二波班機提供1156座位 3/10開放訂位

114年清明節有4天連假，金門縣政府積極協助旅台鄉親返鄉祭祖，除請觀光處提前規劃租賃專船，讓鄉親優先搭乘減輕經濟負擔外，也持續與交通部民用航空局協調增加台金航線運能，最終獲得正面回應，宣布釋出第二波機票訂位，請有需求的民眾，屆時上網搶票的速度要快。

交通部民用航空局宣布台金管制航線第二波機票將於3月10日（週一）上午9時開放訂位，本次共提供1156個座位，縣府已請民航局要求航空公司密切關注訂位狀況，視需求適時增班，以確保旅客順利返鄉。

縣府提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段114年4月2日至4月4日台灣出發往金門方向，以及114年4月5日至4月7日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效之利用。

訂位完成後，請於3日內完成開票，以利航空公司掌握訂位情形，加速清艙作業。若因故無法搭乘，請務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以保障自身權益。

縣府也提醒，離島航班容易受天候影響，建議旅客隨時關注最新氣象資訊，並提前規劃行程。為確保順利搭機，