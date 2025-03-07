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南市生鮮蔬果農藥殘留抽驗7件不合格 蓮霧、香菜等中鏢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局今天公布1至2月檢測市售蔬果的農藥殘留情形。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局今天公布1至2月檢測市售蔬果的農藥殘留情形。圖／台南市衛生局提供

台南市衛生局定期檢測市售蔬果的農藥殘留情形，今天公布1月至2月共抽驗82件蔬果產品，其中75件符合規定，7件不合格。不合格品項包括目前盛產的蓮霧，以及烹調提味常用的辣椒、香菜，還有時令蔬菜芥藍、茼蒿、油菜等，衛生局其列入年度重點加強抽驗範圍，以確保食用安全。

針對不符合規定的產品，衛生局已責令業者立即下架，禁止販售，並依「食品安全衛生管理法」進行處理或移請來源轄區衛生局依法辦理。依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局長李翠鳳強調，市面上的抽驗屬於終端管理，呼籲農友務必正確施用農藥，遵循相關法令，以確保農產品安全；販售業者則應主動索取並保留完整的產品交易憑證，並拍攝產品外箱的來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）存證。

一旦發現蔬果農藥殘留超過限量標準，完整的交易紀錄有助於追查產品來源，若業者無法交代來源，將依同法第47條處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾選購蔬果時，除了優先選擇當季產品，亦可挑選具生產追溯 QR Code、產銷履歷等可溯源標章的農產品，以確保食用安全。烹調與食用前，應以流動清水浸泡並充分沖洗；烹煮時，建議打開鍋蓋，讓殘留農藥隨水蒸氣揮發，以進一步降低農藥殘留風險。

台南市衛生局今天公布1至2月檢測市售蔬果的農藥殘留情形。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局今天公布1至2月檢測市售蔬果的農藥殘留情形。圖／台南市衛生局提供

抽驗 衛生局 農藥殘留

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