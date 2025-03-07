衛福部粉專再談護理師月薪7萬 基層怒批長官「大腦袋」

衛福部日前公布全台400多家醫院護理人員薪資，但遭各界質疑數字灌水，美化數據。衛福部臉書專頁昨天也貼出對護理人員薪資的說明，但再度引發怒火，護理師紛紛留言表達不滿，有人說衛福部誤導，讓大眾以為護理師坐擁高薪還在吵鬧裝可憐，「長官的大腦袋想出來的招」，更有人建議衛福部直接調高醫事人員基本薪資。

衛福部臉書專頁說明，在「護助e起來」網站匯集445家醫院的護理人員執業相關資訊，包括「護理爭議通報平台」職場資訊，內有新進人員及不同年資級距之平均月薪及薪資福利項目、因應護理輪班工作型態的留任措施，還有護理進階培訓等資訊。主要提供護理師先行查詢、試算薪資，挑選最適合自己，最想任職的醫院。

但衛福部的好意，護理師並不買單。有人質疑：「護理人員不足的薪水衛福部來補足嗎？請公布護理人員的實際薪水吧！別再造假了」、「我每個月五萬多還包山包海純大夜喔….公布上的數字好多喔，政府要補給我嗎？」

還有人說，「把經常性薪資跟非經常性薪資加在一起作為平均薪資，根本就是誤導的做法，這種做法會讓大眾以為護理師們坐擁高薪還在吵鬧裝可憐，更讓基層臨床人員憤怒不滿，難道你們沒有人想過會有這樣的結果嗎？真的令人無法理解。」

「不想被罵，就全衛福部直接調高醫事人員基本薪資就好，簡單了事。民間企業一樣受惠，因為他們也要競爭請人。」有人直言：「衛福部帶頭造謠」。

還有人認為，衛福部不應在臉書專頁貼出薪資相關訊息，「火都已經燒成這樣了，衛福部的小編是找不到取消排程的按鍵嗎？」還說，「放任醫院雇主把各種獎金夜班加班費灌在薪資總額裡搞菜市場喊價浮報，這不叫「薪資透明化」、「長官的大腦袋想出來的招真的是XD」。