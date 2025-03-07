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又在胃痛！ 醫師點名「5種人」注意：當心胃食道逆流

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒胃痛專找5種人，注意飲食以遠離胃部不適。 示意圖／ingimage
醫師提醒胃痛專找5種人，注意飲食以遠離胃部不適。 示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，不僅時常熬夜作息不規律，又時常暴飲暴食，胃痛成為常見的問題。腸胃科醫師鄭泓志提醒，「胃痛專找5種人」點名這些人的飲食習慣最容易導致胃部不適。

鄭泓志在臉書粉絲專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發布影片表示現代人超過八成有胃痛經驗，許多人飽受頻繁的腸胃炎、功能性消化不良、胃食道逆流、胃潰瘍等疾病困擾，也常常出現胃痛、胃脹、反酸和噯氣。

一、壓力大者

經常壓力太大或緊張焦慮都會影響胃部的正常功能，如果覺得壓力大可以藉由「深呼吸」、「騎腳踏車」或做有興趣的事來釋放壓力。

二、飲食不規律

長時間不吃東西或暴飲暴食吃得太快，都可能導致腸胃拉警報。鄭泓志提醒要遵守三大守則「均衡飲食、三餐定時定量、細嚼慢嚥」，避免一下子吃過多食物，造成胃部負擔。

三、喜歡吃刺激性食物者

吃太辣、太酸的食物都會刺激胃黏膜，咖啡喝太多容易造成胃食道逆流，建議少吃油膩辛辣食物，咖啡一天喝一杯就好。

四、過度飲酒者

酒精會對胃黏膜造成刺激，喝酒切記要適量，避免長期刺激胃黏膜，增加胃痛的風險。

五、長期不當使用藥物

常使用止痛藥、抗生素會對胃黏膜造成刺激傷害，如果需要長期服用務必按照醫師指示，並且定期回診。

腸胃炎 醫師

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