38女王節就是要「高貴不貴」！曼谷、清邁機票一口價NT$999、訂房最高享21%優惠，用星展卡全方位寵愛自己、優惠通通享！

「38女王節」就是要利用儀式感，犒賞自己當一回女王！趕快來計畫一場豪華大餐、超Chill小旅行，或是到百貨公司採購保養品，將自己變得更時尚美麗！星展銀行（台灣）信用卡推出美食、旅遊、購物各式優惠，讓妳圓夢不用等，可以在這個專屬女人的節日好好寵愛自己、做自己的女王！

38女王節不妨利用星展卡美食、旅遊、購物各式優惠，犒賞自己當一回女王！ 圖／Shutterstock

說走就走小旅行，超值機票飯店「泰」好康

4月春假快到了，計劃好妳的春遊行程了嗎？使用星展卡，臨時想出發也能説走就走！即日起至4月底前Trip.com於每月最後一個週五推出「指定航點超值機票一口價」，3/28中午12點開搶曼谷、清邁機票，一口價只要NT$999！此外，於3月底前至Agoda、Booking.com、Trip.com、Expedia、Hotels.com訂房，最高享21%優惠，滿滿的好康等妳來拿！快把握機會把海外小旅行訂起來！

國內外消費最高享NT$6,000刷卡金，犒賞每個階段最努力的自己

38女王節，不買東西真是對不起自己啊！星展銀行推出「摘星計畫」，讓妳國內國外都能Fun「星」刷！卡友於1/1至4/30前國內外刷卡消費蒐集「3顆星」（★新增10 筆一般消費且每筆達NT$150、★海外累積消費達NT$1萬、★國內外累積消費達NT$15萬） ，最高可享NT$6,000刷卡金！讓妳無論是去百貨公司血拚，或是海外購物，都能累積消費，多賺回饋NT$6,000！而且只要在4/30前持星展卡任刷一筆一班消費，還有機會再抽浪漫法國巴黎米其林三星雙人饗宴之旅，帶上姊妹飛往浪漫之都

把握女王節甜甜價刷一波，星展「摘星計畫」最高可以享NT$6,000刷卡金！ 圖／Shutterstock

三月天天都是網購日，PChome、momo超殺回饋刷起來！

網購族也有福了！整個三月都是妳的購物天！星展銀行於PChome、momo等電商平台祭出超殺優惠活動，3/1至3/31活動期間， PChome 單筆分期滿NT$5,000，享500 P幣回饋（共1,000名）；3/1~3/16 女王節活動，單筆分期滿NT$8,000，享1,200 P幣回饋（共300名）！還有週五「星展日」單筆消費滿NT$999，享100 P幣回饋（每週五限500名，共2,000名）。

此外，momo 購物刷卡3月全月單筆分期滿NT$6,000，享600 momo幣（共1,500份），享10％回饋。更棒的是，三月每週二 「星展日」單筆消費滿NT$999，享100 momo幣（每週限量500份，共2,000份）。在momo購物買機車單筆滿NT$60,000分期再享6,000 momo幣（共150名）、買iPhone 16e指定機種也有刷卡分期滿NT$23,000加碼享500 momo幣，讓女王陛下不僅買到賺到，還可以霸氣+1不手軟！

38女王節，來一場姊妹們的浪漫聚餐

女生嘛，只要和閨密好友聚在一起，就是最開心的享受！星展卡聚餐優惠再延長，2025/4/30前以星展卡任刷2筆國內餐飲，且單筆消費達NT$1,000以上，筆筆最高享12%回饋（最高回饋NT$800），不指定餐廳及卡別，讓您盡情享受全臺美食！使用 Apple Pay 付款再加碼最高20%回饋（最高回饋NT$1,000刷卡金）！今年女王節，星展卡讓妳用超值價格就能與姐妹們大啖美食、盡情打卡，為自己獻上最實際的祝福。（以上活動限量且均須登錄，詳見官網。）

2025/4/30前星展聚餐活動，筆筆最高享12%回饋。 圖／Shutterstock

星展寵愛女王無極限！新戶於活動期間透過線上新申辦星展eco永續卡正卡，並於核卡日後30天內完成註冊登入【星展Card+信用卡數位服務】及成功申請信用卡電子帳單，並累積一般消費達NT$1,000（含）以上．可以獲得現在網路上討論度超高的首刷禮—韓國插畫家DINOTAENG官方授權行李箱！以上活動限量且部分須登錄，心動不如馬上心動，現在就用星展卡全方位寵愛自己，刷出獨屬女王的幸福感！

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謹慎理財 信用至上

循環信用利率區間：5.99~14.99%；循環信用利率基準日：民國113年6月28日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%+NT$100；其他費用請上星展網站 www.dbs.com.tw 查詢詳情。分期產品為0%利率且各項相關總費用年百分率為0%。