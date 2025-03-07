快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

菸防法修法近2年 國健署：首件加熱菸審查4月出爐

中央社／ 台北7日電

菸害防制法修正案上路近2年，遲未有加熱菸通過審查合法上市。衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天表示，下個月將有首家業者審查到期，審查結果可望在期限內公布。

菸害防制法修正案民國112年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。這次修法將加熱菸納管，實施至今將近2年，仍然沒有加熱菸通過審查合法上市。

依照規定，每家廠商的審查流程包含6個月書面審查與6個月實質審查。吳昭軍今天出席國健署「及早檢查腎功能，守護腎臟健康」記者會，並在會後接受媒體聯訪表示，菸害防制法112年修正通過後，國內共有11家加熱菸業者提出審查，其中共有6家進入實質審查，最快的1家預估下個月審查期滿。

吳昭軍說明，審查結果可能有2種狀況，屆時若經核准通過，業者可依規定準備產品上市，但仍須符合包裝、標示等規範，產品正式上市可能還要一點時間；若審查不通過，則業者須重新申請，從文件審查再次來過，或尋求行政救濟。

各業者申請進度，吳昭軍說明，各家進度不同，主要取決於補件速度；因國健署審查時間，僅計算收到資料後至回覆業者的期間，但每個業者補件時間長短不一，則不再計算範圍，因此才會導致各家審查速度不同。

台灣拒菸聯盟指出，政府以「健康風險評估」作為開放加熱菸的審查辦法，這個名詞讓菸商有機可趁，恐誤導民眾誤以為「加熱菸是減害的菸」，應改為「指定菸品上市評估審查」。

國健署菸害防制組長羅素英說明，此規範在先前立法時就已經過各界諸多討論，因為審查實質目的，是本於科學實證保護民眾健康，因此仍以現行法令持續進行。國健署也同步積極透過各種方式，提醒民眾不論紙菸、電子煙或加熱菸，都對健康有所危害，促進民眾健康識能。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 電子煙

延伸閱讀

國健署證實：首件加熱菸審查結果下月出爐！

45歲女出冷汗、手抖 竟是腎臟出問題 「護腎8招」降風險

我國女性癌症發生率最高 醫：小心乳癌有5樣致癌因素

「一片霧濛濛」空氣品質拉警報 無毒教母教5招避開地雷、防氣喘過敏

相關新聞

清明連假 台北金門第二波班機提供1156座位 3/10開放訂位

114年清明節有4天連假，金門縣政府積極協助旅台鄉親返鄉祭祖，除請觀光處提前規劃租賃專船，讓鄉親優先搭乘減輕經濟負擔外，...

南市生鮮蔬果農藥殘留抽驗7件不合格 蓮霧、香菜等中鏢

台南市衛生局定期檢測市售蔬果的農藥殘留情形，今天公布1月至2月共抽驗82件蔬果產品，其中75件符合規定，7件不合格。不合...

再濕冷1天！明晨低溫下探12度 下周暖如夏「高溫上看30度」

大陸冷氣團持續發威，加上新一波華南水氣移入，各地轉為濕冷天氣，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明天清晨最冷，低溫下探1...

又在胃痛！ 醫師點名「5種人」注意：當心胃食道逆流

現代人生活忙碌，不僅時常熬夜作息不規律，又時常暴飲暴食，胃痛成為常見的問題。腸胃科醫師鄭泓志提醒，「胃痛專找5種人」點名這些人的飲食習慣最容易導致胃痛。

擬開放全齡日牛挨批 食藥署長姜至剛：不接受專家意見非國人之福

衛福部食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬將開放日本全牛齡進口，消基會批「突襲」，認為仍有很大疑...

頭痛、成績退步竟是憂鬱非叛逆 醫師籲家長傾聽與陪伴

新竹某高三學生因升學壓力失眠、情緒低落，父母不理解成績退步原因，責罵他不用心；同樣的情況也發生在國二學生小英（化名）身上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。