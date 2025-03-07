擬開放全齡日牛挨批 食藥署長姜至剛：不接受專家意見非國人之福

衛福部食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬將開放日本全牛齡進口，消基會批「突襲」，認為仍有很大疑慮。食藥署長姜至剛說，食藥署是經過實地查核，及專家書面審查後，所提出的預告修正草案，食安以科學為基礎，若民眾予以捨棄並負面看待，未來將沒有專家願意承擔審查責任，非國人之福。

繼美國、加拿大後，日本預計成為台灣第三個開放全牛齡牛肉輸台的國家。衛福部食藥署日前預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放日本全牛齡進口，草案尚在預告中。

消基會指出，日本牛隻的狂牛症「風險仍在」，日本自2001年發現狂牛病開始，已發生10例以上，且狂牛症的潛伏期有10年，加上狂牛症通常發生在5歲以上的牛隻，過去有30個月以下月齡的限制，如今開放全牛齡進口，國人仍可能透過食用被狂牛症病毒感染的肉品。

消基會認為，不能在沒有公布查廠結果前，貿然、突襲式公告，且在草案中，未明確解釋為何要進行修正，衛福部應該清楚說明修正的原因及背景，讓消費者能有所知悉與選擇。

「我想是一個誤會」姜至剛說，自日本2018年向台灣日本關係協會提出全牛齡牛肉輸台申請以來，期間歷經多次書面審查與補件，並於2019年12月26日、2020年6月24日和2021年6月29日召開專家會議，後續於2022年10月赴日本執行實地查核，專家包括衛福部代表與獸醫領域的專家。

姜至剛說，食品安全風險評估的面向多元，以帶骨牛肉為例，換算後約1億5000萬的人口中，可能有1人暴露，加上日本輸台的牛肉，僅佔整體進口的1%、風險非常低，重申都是在科學的觀點進行討論。「雖然是在我上任第一天上班後蓋出去的公文，但站在國人健康前面，我毫無疑慮，所以相對我是安心的。」

如果民眾沒辦法相信專家的話，甚至捨棄專家的專業性、負面看待，「我覺得未來沒有一個專家願意出來承擔這個責任，我覺得也不是國人之福」，大家都用猜測的，但其實實地考察跟風險評估，這次的預告絕非貿然。