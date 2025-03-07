桃機多管齊下碳排年減1.72萬公噸 打造永續航空生態圈

桃園國際機場近年從設施設備到旅客服務，多管齊下力拚淨零排放，以實際行動打造永續機場並，獲得國內外眾多獎項肯定。繼2019年取得國際機場協會ACA機場碳認證計畫等級三後，今年可望取得等級四的認證，展現桃園機場實踐淨零永續具體成效。

機場公司表示為達成2050淨零排放的目標，桃園機場積極布局建構永續機場文化，並落實為公司治理及機場綠色營運方針，近年來推動空側作業車輛電動化、橋氣橋電及航廈接駁導入電動巴士等策略，在機場夥伴共同努力下，已有階段性成果，包括達成減少燃油消耗、降低噪音汙染及提升空氣品質等多重效益，預估每年減碳1.72萬公噸，相當於4.5座大安森林公園減碳量。未來將持續蒐集機場服務大聯盟夥伴反饋意見精進措施，攜手夥伴共同打造2050永續機場生態圈。

機場公司指出桃園機場目前共設置43座充電樁、86支充電槍，為提升地勤業者使用率，在2019至2023年提供免費充電服務，現階段採取增建設備及建立管理方式雙軌並行持續推廣。在設備面，持續升級服務，將現有43座充電樁由慢充升級為快充，並新增設27座，預計2027年全數共計70座。同時擬定車輛通行證核發辦法及劃設禁行燃油車輛區域，提升車輛電動化比例，並以現行成熟之電動化市售車款為優先導入車種，包括拖車頭、滾帶車、接駁車及航機引導車等10款車種。根據工業技術研究院研究資料，空側作業車輛電動化後，每輛碳排量可下降約30%，桃園機場現行空側作業車輛共4365台，其中電動車輛357台佔比約8%，一年約可減少40萬公斤碳排，透過上述行動方案鼓勵業者加快汰換，力求達成2030年50%電動車佔比目標。

機場公司表示桃園機場兩座航廈共計有40組橋氣橋電設備，在空橋下方安裝空調、電纜設備，提供電力和空調給停靠空橋的飛機使用，取代以柴油引擎驅動的電源車和氣源車。根據國際民用航空組織(ICAO)統計，使用橋氣橋電系統，雙走道廣體客機可減少每小時240公斤的碳排放量、單走道窄體客機減排量也達到每小時106公斤。桃園機場近年積極推廣航空公司使用，2025年起，針對地停60分鐘以上客機，試辦靠橋後即使用橋氣橋電，2025年1月使用率約40%，較上個月成長10%，減碳效益預估一年可達1.68萬公噸。現階段將持續蒐集航空公司意見，優化人力調度及提升空調效率等，持續提升使用率。

機場公司指出桃園機場巡迴巴士為旅客航廈接駁間的運輸工具之一，2024年接駁運量約22萬人次，隨著旅運量提升接駁運量也將持續增加，因應國家淨零排放政策及配合交通部2030年客運車輛電動化推動計畫，機場公司將永續概念納入巡迴巴士採購評估項目，2023年完成採購3輛全新電動巴士取代柴油車提供服務，並建置1座雙槍電動巴士專用充電樁，自2024年8月1日起投入營運，預計一年碳排可減少7.7萬公斤，同時降低噪音污染，提升服務品質也帶來永續效益。