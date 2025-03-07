梅毒去年增9738人 女感染症狀不明顯 男女染病比例懸殊

21歲的小萱因下腹疼痛、分泌物異常就醫，疑似是被伴侶傳染，伴侶近期尿道不適沒有主動告知，也沒有就醫治療，平時性行為並沒有戴保險，使她感染淋病。因部分性病，如淋病、梅毒，女性沒有明顯症狀，若未及早發現治療，可能致骨盆腔發炎、不孕等併發症。

去年新增通報確診梅毒感染人數計9738人、淋病7605人，疾管署發言人曾淑慧表示，「不安全性行為」是主要感染原因；與2023年相比，整體梅毒下降2%、淋病下降8%。然而，去年梅毒感染數是5年次高、淋病則是五年第三高。主要感染性病族群為50歲以下青壯年，並且男女比例懸殊，淋病男性占逾9成，梅毒則是占8成。

曾淑慧說，梅毒是梅毒螺旋體經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病，潛伏期約10至90天，第一期常見生殖器無痛性潰瘍與硬性下疳，具高傳染性；第二期會引起全身性症狀，如皮疹、頭痛、倦怠、發燒等，若不接受治療，晚期則可能出現梅毒腫、心臟血管性梅毒或神經性梅毒。

淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌引起的性傳染病，曾淑慧表示，主要影響生殖系統，男性感染後2至7天會出現尿道化膿與排尿不適；女性感染多無明顯症狀，若不及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；淋病也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是感染後無法終身免疫，只要有不安全的性行為及口或肛交等都有可能被感染。因此，預防性傳染病的關鍵在於：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液等，有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」，即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

疾管署提醒，若出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染病，應立即至泌尿科、皮膚科、婦產科或家醫科等科別就醫，及早篩檢與治療，避免再度傳染給伴侶及下一代，就醫資訊可參考「性健康友善門診一覽表」（https://gov.tw/3up）尋求相關衛教諮詢與醫療服務。