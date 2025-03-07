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桃機估年減碳1.72萬公噸 可望獲國際認證等級4

中央社／ 台北7日電
桃園機場近年積極布局永續機場文化，預估每年可減碳1.72萬公噸，預計今年可望取得國際機場協會的機場碳認證計畫等級4的認證。聯合報系記者黃仲明／攝影
桃園機場近年積極布局永續機場文化，預估每年可減碳1.72萬公噸，預計今年可望取得國際機場協會的機場碳認證計畫等級4的認證。聯合報系記者黃仲明／攝影

桃園機場近年積極布局永續機場文化，預估每年可減碳1.72萬公噸，預計今年可望取得國際機場協會的機場碳認證計畫等級4的認證。

為了達成2050淨零排放目標，桃園機場公司副總經理余崇立今天在交通部例行記者會中表示，桃機近年來推動空側作業車輛電動化、橋氣橋電及航廈接駁導入電動巴士等策略，達成減少燃油消耗、降低噪音污染及提升空氣品質等多重效益，預估每年減碳1.72萬公噸，相當於4.5座大安森林公園減碳量。

余崇立指出，繼2019年取得國際機場協會（AirportsCouncil International,ACI）機場碳認證計畫（ACA）等級3（Level 3-Optimisation）後，今年可望取得等級4（Level 4-Transformation）的認證。

余崇立說，桃園機場目前共設置43座充電樁、86支充電槍提供給地勤業者使用，且為了提升使用率，在2019至2023年提供免費充電服務，現階段採取增建設備及建立管理方式雙軌並行持續推廣。

余崇立說，同時擬定車輛通行證核發辦法及劃設禁行燃油車輛區域，提升車輛電動化比例，並以現行成熟電動化市售車款為優先導入車種，包括拖車頭、滾帶車、接駁車及航機引導車等10款車種。

除此之外，余崇立指出，現有43座充電樁由慢充升級為快充，並新增設27座，預計2027年全數共計70座。

余崇立表示，桃園機場巡迴巴士2024年接駁運量約22萬人次，隨著旅運量提升接駁運量也將持續增加，因應國家淨零排放政策及配合交通部2030年客運車輛電動化推動計畫，也將永續概念納入巡迴巴士採購評估項目。

巴士 桃園機場 電動

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