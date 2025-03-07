避孕藥販售爭議 醫批藥局長期私賣：想把「非法」合法化

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，讓民眾可自行至藥局購買，昨日衛福部開會討論未獲共識。中華民國基層醫療協會今發布聲明稿指出，婦產學科是所有醫學生必修，我國處處有醫療院所，比起藥師，醫師更可以精準診斷處方，降低對病人傷害，現在很多藥局早就在私賣避孕藥，如今只是想把「非法」事合法化。

藥師公會全聯會理事長黃金舜日前指出，國內婦產科診所數量逐漸減少，截至2023年底僅965家，但全國已有8887家健保藥局，數量遠高於婦產科診所，開放藥局供應可提升藥品可近性，確保女性能夠在黃金時間內獲得協助，降低意外懷孕風險。緊急事後避孕藥應於72小時內服用，黃金12小時效果最佳。

中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，不認同藥師公會說法，緊急事後避孕藥使用牽涉醫療專業，隨意改為指示用藥絕非良策。藥師連婦產學科都沒有修過，婦產科診所數量少，但婦產科是所有醫學生必修內容，相比醫師更能精準診斷。

林應然說，現在藥局很多早就已經在賣避孕藥，藥局根本只是想把「非法」變成合法化。與其說全國有8887家健保藥局，不如說我國有1.2萬間西醫診所，就算不是婦產科診所，也可以透過諮詢了解患者狀況後，再釋出處方，讓民眾至藥局領藥，讓婦女可以獲得安全的醫療用藥權益。