台北市傳統藝術季開幕音樂會 管風琴與笙齊揚

在首席指揮張宇安帶領下，台北市傳統藝術季開幕音樂會3月10日登場，這次演出以簧片類樂器為主，透過西方樂器之王管風琴與笙並置演出，釋放古樂器的老靈魂，也聽見當代之音。

台北市立國樂團今天發布新聞稿表示，音樂會以余忠元的「走馬．飛馬」南管主題狂想曲開場，王乙聿的「簧」笙、管風琴協奏曲從傳統笙的長音揭開序幕，與管風琴一起訴說「簧」的過去、現在與未來，最後巧妙加入口簧琴演奏，堪稱神來之筆。

作曲家李佳盈「法雅之火」笙協奏曲以西班牙法雅節為題，樂音聚焦「火」在法雅節中不同的象徵，最後以溫暖和聲與狂歡樂段收束全曲，象徵重生與盼望。壓軸帶來關迺忠為大型民族樂隊與管風琴而作的「第二交響樂」，以國樂團與管風琴象徵中西文化融合，發表至今30多年依然是國樂交響經典。

北市國團長鄭立彬表示，笙為東方文化中宮廷雅樂及傳統民間合奏樂隊的樂器之一，管風琴則是西方的樂器之王，至今超過2千多年歷史；這場音樂會還加上簧片樂器大家族中的遠房始祖「口簧琴」，無論是演奏家們或是樂迷，都可從這場音樂會感受到簧片類樂器的開展與精彩表現。

擔任管風琴獨奏的克利斯蒂安．舒密特（ChristianSchmitt）是國際上最受歡迎的管風琴演奏家之一，他曾與柏林愛樂合作，觸鍵靈活控制自如，2024年曾來台擔任高雄衛武營管風琴音樂節藝術總監，大受南部古典樂迷歡迎與矚目。

朱樂寧與孫衍詳則是台北市立國樂團笙演奏團員，表現出色，也象徵北市國的代代音樂傳承。音樂會將於3月10日在台北國家音樂廳，3月12日在高雄衛武營音樂廳演出。