疾管署：不安全性行為染病 青壯年男性居多

親密行為也要注意安全，疾管署今天公布最新統計，2024年新增確診通報梅毒感染人數計9738人、淋病7605人，「不安全性行為」是主要感染原因，且男女比率懸殊，青壯年男性居多。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿發布最新監測資料，2024年新增確診通報梅毒感染人數，與2023年相比，整體梅毒下降2%、淋病下降8%。

儘管數字下降，疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，去年梅毒感染人數仍是近5年次高，淋病也還在前3名中，而主要染病者，仍以性生活較為活躍的50歲以下青壯年族群為主，且男女比率懸殊，以淋病為例，男性占比超過9成、女性1成不到；梅毒男女比例5比1。

疾管署說明，梅毒是梅毒螺旋體經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病，潛伏期約10至90天，第1期常見生殖器無痛性潰瘍與硬性下疳，具高傳染性；第2期會引起全身性症狀，如皮疹、頭痛、倦怠、發燒等，若不接受治療，晚期則可能出現梅毒腫、心臟血管性梅毒或神經性梅毒。

淋病是由奈瑟氏淋病雙球菌引起的性傳染病，主要影響生殖系統，男性感染後2至7天會出現尿道化膿與排尿不適；女性感染多無明顯症狀，若不及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；淋病也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒的疾病，但是感染後無法終身免疫，只要有不安全的性行為及口或肛交等都有可能被感染。因此，預防性傳染病的關鍵在於全程正確使用保險套、搭配水性潤滑液等，若有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效預防感染性傳染病。