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百億護理費分年投入 社區醫院協會嘆恐連水花都沒看見

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
社區醫院協會理事長朱益宏指出，病房護理費在健保住院申報占比龐大，一年25億元分攤下去，病房護理費僅能些微增加，護理人員恐怕無感，預算砸下去連水花都沒有。本報資料照片
社區醫院協會理事長朱益宏指出，病房護理費在健保住院申報占比龐大，一年25億元分攤下去，病房護理費僅能些微增加，護理人員恐怕無感，預算砸下去連水花都沒有。本報資料照片

為解決急診壅塞，衛福部預計調整住院病房護理費，分4年投入100億元，但在健保署今天舉辦的「急診壅塞之健保因應策略研商會議」中，未獲共識。社區醫院協會理事長朱益宏指出，護理服務量大，一年雖有25億元，但平均增加幅度卻只有一些些，預算砸下去連水花都沒有，護理人員無感，因此目前尚無具體結論。

健保署今二度與相關團體開會討論，希望解決急診壅塞，包含將急診診察費跟護理費調高，並且調高急救責任醫院加護病房給付，相關費用合計17.5億元，預計5月上路。另外，100億元將分4年投入，每年25億元改善住院病房護理費，形同今年健保投入逾40億元改善急診壅塞。

朱益宏表示，今日開會在病房護理費部分健保署沒有提出草案，25億元如何分配並沒有獲得較好結論。醫院病房分成多種，例如一般急性病房、慢性病房、燒傷病房、加護病房、慢性病房等，25億元如何分配沒有具體共識，但與會者一致認為資源不夠。

朱益宏說，護理費在住院申報費用中占比大，雖希望優先調整一般急性病房護理費，但若以一年分配25億元，平均一個病床護理費僅些微調高，從業人員無感，形同25億元丟進去連水花都看不見。

另外，朱益宏指出，現行護理費架構有問題，根據衛福部照護司今年公布112年度調查，資淺、入職0至2年護理師年薪僅有68萬，區域醫院是78萬，醫學中心則是約80多萬元。地區醫院護理師收入比醫中低很多，原因就落在健保給付的護理費低，讓地區醫院護理師有相對剝奪感、有不願意來就業，希望未來護理師薪水差距逐漸縮小。

健保署 加護病房 護理師

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