國健署證實：首件加熱菸審查結果下月出爐！

第一件加熱菸審查結果將出爐！衛福部目前納管加熱菸品，需通過國健署健康風險評估審查，才能上市販售。國健署長吳昭軍證實，首件加熱菸審查期限下個月將到期，有望在期限內公布，一旦通過，可依規定上市，須符合包裝、標示等法規要求；未通過但業者仍希望申請，要「從頭來過」，並重新計算審查時程。

菸害防制法新法在2023年3月22日上路，全面禁止包含電子煙在內，各式類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用；加熱菸則為納管，業者於製造、輸入前應通過國健署的健康風險評估，包含6個月的文件審查及6個月實質審查，目前已有11家業者提出申請，其中6家進入實質審查階段。

吳昭軍今天表示，首件加熱菸審查期限將於下個月到期，如審查通過，業者可依規定進行產品上市，不過和市面上其他菸品一樣，要符合包裝、標示等法規要求；如未通過但業者仍希望申請，則需要重新提出，再次進行6個月文件審查，以及6個月的實質審查，重新計算審查時程。

每家業者補件速度不同，審查的進度也有差異。吳昭軍說，國健署的審查時間，只計算收到完整資料的期間，但業者在補件過程中所耗費的時間不納入計算，補件較快的業者，可能在1至2個月內完成，久一點的則需3至4個月。

菸害防制法新法將實施屆滿2年，「台灣拒菸聯盟」檢視衛福部公布的「菸害防制新法七大重點」施行成效，四項被評為不及格，其中「禁止加味菸」一項更是掛零。呼籲政府應當落實執法、並儘速修訂菸害防制法。

吳昭軍回應，政府部門要依法行政，民團的訴求都非常清楚，也歡迎提出相關意見，上路以來也都有強力執行，成果各界應有目共睹。整體吸菸率從的13.1%增至14%，去年又降為12.8%，希望國人吸菸率持續下降。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康