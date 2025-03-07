快訊

保德信投信傳撤出台灣 中信、玉山有意願購買？兩金控回應了

尹錫悅獲釋！南韓法院裁定「撤銷逮捕」保釋期間繼續受審

嚇人畫面曝！北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出 一口咬住騎士腿

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口 消基會反對

中央社／ 台北7日電
衛福部食藥署預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。（聯合報系資料照片）
衛福部食藥署預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。（聯合報系資料照片）

衛福部食藥署預告草案，未來擬開放日本全牛齡進口。消基會今天表示，日牛的狂牛症「風險仍在」，不能在沒有公布查廠結果及任何資訊下開放，因此持反對意見。

對於這項預告草案，衛生福利部食品藥物管理署回覆中央社記者時重申，實際上路時間還要看預告期間所蒐集意見而定。另外，風險評估及實地查核報告於3月4日同步公開在食藥署網站上。

食藥署4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消30個月齡以下牛隻才能進口的限制，未來擬開放日本全牛齡進口。預告評論期60天。

對此，消基會今天發布4點聲明，表明反對。

消基會認為，日牛的狂牛症「風險仍在」，因為日本自2001年發現狂牛病起，已有10例以上，且潛伏期有10年，又通常發生在5歲以上牛隻，過去才會有30個月以下月齡的限制，如果開放全牛齡牛肉進口，消費者仍有可能透過食用「被狂牛症病毒感染的肉類」而發生海綿樣腦病變，即人類「庫賈氏症」。

消基會主張，不能在沒有公布查廠結果，沒有任何公告訊息前，即貿然、突襲式公告意欲開放日本全牛齡牛肉進口。

消基會指出，公告的草案並未明確解釋為何要進行修正，衛福部應清楚說明修正原因及背景，以確保消費者的知悉權，並據以做決定的選擇權。

消基會質疑，媒體報導近日即將推動台日經濟夥伴協定（EPA），若用進口全牛齡日牛換取簽訂EPA，有犧牲消費者健康換取經濟發展之嫌。

日本 消基會 狂牛症 食藥署

延伸閱讀

宏碁施振榮談台積電赴美投資 「閉關自守會像日本失落30年」

川普不滿「美日安保條約」覺得沒互惠！嗆聲：美國不用日本保護

日本札幌公園被丟多個行李箱「貼深圳香港機場代碼」 4招看如何正確回收

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

相關新聞

再濕冷1天！明晨低溫下探12度 下周暖如夏「高溫上看30度」

大陸冷氣團持續發威，加上新一波華南水氣移入，各地轉為濕冷天氣，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明天清晨最冷，低溫下探1...

全台每10人就有1人膽石症 快速減重或過度肥胖都是高風險

受影響西化影響，膽石症患者增加，成大醫院斗六分院表示，根據統計每10位成人約有1至2位患有膽石症，包括肥胖、中年婦女、快...

42歲產婦生子返家後猝死 醫提醒注意產後心血管警報

明天是三八婦女節，台灣女人連線連續第十年舉辦「為女著紅」記者會，呼籲外界重視女性心血管健康。女人連線常務理事黃淑英指出，...

增加方便性 交通部修法增補助 要求建通用計程車預約系統

隨著高齡需求增加，加上為照顧身心障礙者權益，交通部針對設有輪椅區的通用計程車，提供購車補助及營運獎勵金。為使消費者預約更...

國健署證實：首件加熱菸審查結果下月出爐！

第一件加熱菸審查結果將出爐！衛福部目前納管加熱菸品，需通過國健署健康風險評估審查，才能上市販售。國健署長吳昭軍證實，首件...

食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口 消基會反對

衛福部食藥署預告草案，未來擬開放日本全牛齡進口。消基會今天表示，日牛的狂牛症「風險仍在」，不能在沒有公布查廠結果及任何資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。